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"АЛРОСА" приостановит добычу на руднике "Айхал" и карьере "Заря"

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - "АЛРОСА" с 15 мая временно приостановит добычу на руднике "Айхал" и карьере "Заря" Айхальского ГОКа, говорится в сообщении компании.

Экономический кризис

Это решение связано с "кризисной экономической ситуацией на ключевых рынках сбыта, значительным снижением спроса и продаж алмазной продукции, спровоцированными в том числе распространением в марте-апреле 2020 года по всему миру вируса COVID-19".

В 2019 году совокупная добыча на руднике "Айхал" и карьере "Заря" составила около 2,6 млн карат.

Планируется, что на руднике "Айхал" горные работы будут приостановлены до 30 сентября 2020 года, на карьере "Заря" - до 31 декабря 2020 года.

АЛРОСА Айхал Заря

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