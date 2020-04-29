"АЛРОСА" задумается о господдержке через несколько месяцев отсутствия продаж

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Алмазной компании "АЛРОСА" пока не нужна господдержка, но ситуация может обостриться, если продаж алмазов не будет три-четыре месяца, заявил РБК ТВ гендиректор компании Сергей Иванов.

Текущую ситуацию он назвал "абсолютно рабочей", но добавил, что скорого восстановления продаж не ждет.

Он напомнил, что "АЛРОСА" и другие крупные игроки не продавали алмазы примерно полтора месяца.

"Думаю, это может растянуться на несколько месяцев. Мы к этому морально готовы", - заявил он.

Отсутствие продаж сейчас поможет диамантерам восстановить платежеспособность и аккумулировать наличность для новых закупок, считает Иванов. Последствия отложенного спроса, как он ожидает, скажутся на положении компании во II-III кварталах, которые будут сложными.

Пока пример Китая, где ограничения сняты, не внушает оптимизма. "Активность в Китае после снятия карантина нарастает, но пока она не превышает 40% от уровня прошлого года. Поведение людей сейчас другое, все занимаются более насущными вопросами. Есть опасения по посещению торговых центров, мест скопления людей", - пояснил Иванов.

"У государства есть инструмент [для поддержки] в случае необходимости - Гохран может, по согласованию с государством, закупить алмазы в госфонд", - уточнил Иванов. Он напомнил, что в кризис 2008-2009 гг. государство поддержало "АЛРОСА", закупив в Гохран алмазы на $1 млрд, и эта инвестиция окупилась в течение нескольких лет.

Тогда у "АЛРОСА" была хуже ситуация с ликвидностью и высокий долг, напомнил Иванов. Сейчас "даже при нулевых продажах до конца года ситуация вполне контролируемая". "У нас около $1 млрд по-прежнему на счетах, есть невыбранные кредитные линии в российских и зарубежных банках. Нужно понимать, насколько будут открыты рынки капитала, какие ставки будут. Каждый день смотрим, на каких условиях могли бы подкрепиться ликвидностью", - сообщил гендиректор "АЛРОСА".

За счет падения выручки и EBITDA, показатель net debt/EBITDA, важный для расчета дивидендов, вырастет даже без роста долга, "но не до критических уровней", заверил Иванов.

"АЛРОСА" снизила издержки в этом году, эффект составляет около 8-9 млрд рублей, уточнил Иванов. Оптимизированы планы по ГРР, некоторые проекты инвестпрограммы, отложены ряд платежей Якутии. Девальвация рубля позитивна, так как основные издержки в рублях, а выручка в валюте.