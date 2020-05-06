Российские биржевые индексы выросли на 0,2-0,3% в начале торгов среды

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Торги на российском рынке акций открылись ростом цен blue chips на фоне выросших внешних площадок и нефти на ожиданиях постепенного снятия карантина по COVID-19 и восстановления потребительского спроса в экономиках. Привилегироваенные акции "Россетей" раллируют на новостях о дивидендах.

К 10:01 индекс МосБиржи вырос на 0,2% и составил 2658,91 пункта (+0,2%), индекс РТС вырос на 0,3%, до 1136,92 пункта. Цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" выросли в пределах 2,1%.

Доллар стоит 73,46 рубля (+0,01 рубля).

Подорожали рублевые акции "Россетей" (+2,1%, до 1,3146 рубля; +13,4% "префы", до 1,934 рубля - максимум с конца февраля). Совет директоров компании рекомендовал акционерам на годовом собрании утвердить выплату дивидендов за 2019 год в объеме 18 млрд рублей; выплата на обыкновенную акцию может составить 0,0885 руб., на привилегированную - 0,1893 руб.

Также подорожали бумаги "ФСК ЕЭС" (+0,9%), "Аэрофлота" (+0,6%), "АЛРОСА" (+0,6%), "Интер РАО" (+0,6%), "Магнита" (+0,6%), АФК "Система" (+0,6%), "Мосбиржи" (+0,5%), "Северстали" (+0,4%).

Американские биржевые индексы во вторник выросли на 0,6-1,1% на фоне роста нефти и сообщения о новой фазе в разработке вакцины от коронавируса. Американская фармацевтическая компания Pfizer сообщила во вторник о начале испытаний вакцины от коронавируса на людях, исследование проводится в рамках международной программы совместно с германской Biontech (в испытаниях в США примут участие до 360 человек).

Индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Non-Manufacturing) в апреле снизился до 41,8 пункта - минимума с апреля 2009 года (в марте индекс составлял 52,5 пункта).

В Азии в среду преобладает рост индексов (биржи Японии закрыты в связи с празднованием "золотой недели", китайский Shanghai Composite вырос на 0,6%, гонконгский Hang Seng прибавляет 1,4%), "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 растет на 0,7%) благодаря укреплению ожиданий восстановления глобальной экономики после того, как ряд стран начал смягчать ограничения, введенные для сдерживания пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, сообщает MarketWatch.

Переговоры о двухсторонней свободной торговле между США и Великобританией, которые стартовали во вторник в формате видеоконференции, должны пройти в ускоренном режиме, заявили главы делегаций обеих стран. По данным СМИ, в переговорах примут участие около 300 представителей с обеих сторон, которые разобьются на 30 групп. Ожидается, что первый раунд продлится порядка двух недель и затронет темы торговли товарами и услугами, цифровыми услугами, а также инвестиций и поддержки малого бизнеса.

Нефть в среду забуксовала после ралли. Цена Brent находится на $0,5 выше уровня, что отмечался при закрытии российского рынка акций во вторник. К 10:01 июльские фьючерсы на Brent дорожали на 0,03%, до $30,98 за баррель, июньские фьючерсы на WTI дешевели на 0,9%, до $24,35 за баррель. WTI дорожала в течение пяти дней подряд на фоне оптимизма в связи с отменой в ряде стран ограничительных мер, введенных из-за вспышки коронавируса.

Поддержку рынку также оказывали сообщения о замедлении темпов заполнения нефтехранилищ. Компания Genscape сообщила о росте запасов нефти на терминале в американском Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, на 1,8 млн баррелей. Если официальные данные покажут аналогичное значение, это будет наименьший прирост с середины марта, пишет Bloomberg.

Члены Техасской железнодорожной комиссии во вторник выступили против предложения об искусственном ограничении добычи нефти в штате. Двое членов комиссии из трех заявили, что не видят смысла в таком сокращении, а третий - Райан Ситтон - признал, что ему не ясно, может ли распоряжение о сокращении добычи на 20% оказать заметное позитивное воздействие на цены.

Минэнерго США позднее в среду опубликует доклад об изменении запасов нефти, бензина и дистиллятов на прошлой неделе. Аналитики S&P Global Platts ожидают увеличения запасов нефти на 7,1 млн баррелей, дистиллятов - на 3,5 млн баррелей, а также снижения запасов бензина на 400 000 баррелей.