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Рубль умеренно вырос к доллару и евро на старте торгов на позитиве с внешних рынков

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Доллар и евро умеренно дешевеют на Московской бирже в среду утром, рубль укрепляется к бивалютной корзине на фоне позитивных сигналов с внешних рынков.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 73,29-73,56 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 73,54 руб./$1 (-21,5 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро подешевел до 79,67 руб./EUR1 (-27 копеек). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 23,87 копейки к уровню закрытия вторника, 5 мая, до 76,31 рубля.

Доллар при этом оказался на 80,87 копейки выше уровня действующего официального курса, евро - на 55,36 копейки выше официального курса.

Позитивные сигналы с внешних рынков

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль умеренно укрепляется на старте торгов на фоне позитивных сигналов с внешних рынков. Инвесторы оценивают перспективы восстановления глобальной экономики после того, как ряд стран начал смягчать ограничения, введенные для сдерживания пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. Их оптимизм поддерживают и сообщения о новой фазе в разработке вакцины от коронавируса.

Так, американская фармацевтическая компания Pfizer Inc. сообщила 5 мая о начале испытаний вакцины от коронавируса на людях. Исследование проводится в рамках международной программы совместно с германской Biontech. В испытаниях в США примут участие до 360 человек.

Ситуация с нефтью

Цены на нефть эталонных марок слабо меняются в ходе торгов в среду после уверенного роста накануне. Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 по Москве увеличилась на 0,03% - до $30,98 за баррель. Накануне, 5 мая, котировки выросли на 13,9%, до $30,97 за баррель.

Фьючерс на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени уменьшился на 0,69% - до $24,39 за баррель. К закрытию предыдущих торгов цена контракта поднялась на 20,5%, до $24,56 за баррель.

Нефть WTI дорожала в течение пяти дней подряд на фоне оптимизма в связи с отменой в ряде стран ограничительных мер, введенных из-за вспышки коронавируса.

Поддержку рынку также оказывали сообщения о замедлении темпов заполнения нефтехранилищ. Компания Genscape сообщила о росте запасов нефти на терминале в американском Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, на 1,8 млн баррелей. Если официальные данные покажут аналогичное значение, это будет наименьший прирост с середины марта, пишет Bloomberg.

В среду трейдеры ожидают публикации доклада Минэнерго США об изменении запасов нефти, бензина и дистиллятов на прошлой неделе. Согласно данным Американского института нефти (API), опубликованным во вторник, запасы нефти в США на неделе, завершившейся 1 мая, выросли на 8,4 млн баррелей. Запасы бензина снизились на 2,2 млн баррелей, дистиллятов - выросли на 6,1 млн баррелей.

Аналитики S&P Global Platts, в свою очередь, ожидают увеличения запасов нефти на 7,1 млн баррелей, дистиллятов - на 3,5 млн баррелей. Они также прогнозируют снижение запасов бензина на 400 тыс. баррелей.

МосБиржа США Brent WTI коронавирус

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