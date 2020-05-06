Экономическая активность в России упала на треть по сравнению с докарантинным уровнем

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Опережающие индикаторы фиксируют падение экономической активности в России на конец апреля на 33% по сравнению с докарантинным уровнем, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников. Он сказал это на совещании по мерам поддержки экономики и граждан из-за коронавируса.

"Во-первых, ежедневно мы рассчитываем индикатор экономической активности, он у нас рассчитывается на основе шести оперативных показателей - потреблении электроэнергии, перевозки грузов в рамках информации системы "Платон", погрузки на железнодорожном транспорте, оборота предприятий торговли и услуг по данным контрольно-кассовой техники, экспорта и импорта товаров по оперативной информации таможни. По состоянию на 29 апреля экономическая активность снизилась на 33% по сравнению с базовым уровнем до объявления режима нерабочих дней и карантина", - сказал он.

Министерство также оценивает степень закрытости региональных экономик на основе тех решений, которые принимают губернаторы. "На сегодняшний день деятельность предприятий и компаний в регионах ограничена на предприятиях, на которых сосредоточено 28% рабочих мест", - добавил Решетников.

Министр отметил, что "практически весь бизнес разработал и реализует свои планы по адаптации к новым условиям хозяйствования, но, конечно, очень ждут тех переходных условий функционирования экономики, которые сегодня будут обсуждаться, это крайне для бизнеса важно".

Президент Владимир Путин призвал Решетникова внимательно следить за реализацией уже объявленных мер поддержки экономики.

"Многое из того, что я сейчас услышал - это перечень решений, которые ранее приняты. Кое-что высказали о том, как эти решения работают, но не все. Я бы попросил вас повнимательнее посмотреть внутрь - как реализуются эти решения, где, какое количество выдано денег, кому", - сказал он.