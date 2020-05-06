Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:52Заразились
на 06.05В России 165 929+10 559В мире 3 662 691+79 636

Экономическая активность в России упала на треть по сравнению с докарантинным уровнем

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Опережающие индикаторы фиксируют падение экономической активности в России на конец апреля на 33% по сравнению с докарантинным уровнем, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников. Он сказал это на совещании по мерам поддержки экономики и граждан из-за коронавируса.

Экономический кризис

"Во-первых, ежедневно мы рассчитываем индикатор экономической активности, он у нас рассчитывается на основе шести оперативных показателей - потреблении электроэнергии, перевозки грузов в рамках информации системы "Платон", погрузки на железнодорожном транспорте, оборота предприятий торговли и услуг по данным контрольно-кассовой техники, экспорта и импорта товаров по оперативной информации таможни. По состоянию на 29 апреля экономическая активность снизилась на 33% по сравнению с базовым уровнем до объявления режима нерабочих дней и карантина", - сказал он.

Министерство также оценивает степень закрытости региональных экономик на основе тех решений, которые принимают губернаторы. "На сегодняшний день деятельность предприятий и компаний в регионах ограничена на предприятиях, на которых сосредоточено 28% рабочих мест", - добавил Решетников.

Министр отметил, что "практически весь бизнес разработал и реализует свои планы по адаптации к новым условиям хозяйствования, но, конечно, очень ждут тех переходных условий функционирования экономики, которые сегодня будут обсуждаться, это крайне для бизнеса важно".

Президент Владимир Путин призвал Решетникова внимательно следить за реализацией уже объявленных мер поддержки экономики.

"Многое из того, что я сейчас услышал - это перечень решений, которые ранее приняты. Кое-что высказали о том, как эти решения работают, но не все. Я бы попросил вас повнимательнее посмотреть внутрь - как реализуются эти решения, где, какое количество выдано денег, кому", - сказал он.

Минэкономразвития Максим Решетников Владимир Путин коронавирус

Новости по теме

Новости

ФНС допустила начало выплат МРОТ-субсидий для бизнеса до 18 мая

ФНС допустила начало выплат МРОТ-субсидий для бизнеса до 18 мая
Экономический кризис

Еврокомиссия спрогнозировала "рецессию исторического размаха" из-за коронавируса

Еврокомиссия спрогнозировала "рецессию исторического размаха" из-за коронавируса

Еврокомиссия спрогнозировала падение ВВП еврозоны на рекордные 7,75%

Минфин отказался вводить меры поддержки для кинопроката

Минфин отказался вводить меры поддержки для кинопроката

Авиаперевозка грузов из Китая в РФ на фоне COVID-19 подорожала почти в 4 раза

Экономический кризис

ВВП РФ снизился в марте - впервые с ноября 2017 года

ВВП РФ снизился в марте - впервые с ноября 2017 года
Экономический кризис

Эксперты предрекли рынку футбольных трансферов в Европе потерю €10 млрд из-за COVID-19

Эксперты предрекли рынку футбольных трансферов в Европе потерю €10 млрд из-за COVID-19

Не отведав COVID, не познаешь и "цифру" - вирус ускоряет нефтяную цифровизацию. Обзор

Не отведав COVID, не познаешь и "цифру" - вирус ускоряет нефтяную цифровизацию. Обзор
Дело Baring Vostok

Посол США назвал "разрешение дела Калви" условием для запуска бизнес-диалога с Россией

Walt Disney во II финквартале сократила чистую прибыль на 91% из-за пандемии

Walt Disney во II финквартале сократила чистую прибыль на 91% из-за пандемии
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');