Президент РФ призвал глав регионов не спешить с отменой ограничений по коронавирусу

Однако планы постепенного выхода из самоизоляции они должны подготовить как можно скорее

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин призвал глав регионов крайне осторожно и ответственно принимать решения по отмене ранее введенных ограничений по коронавирусу. Он предупредил, что ошибки могут привести к ухудшению ситуации и откату назад.

Президент напомнил губернаторам и министрам, что цена ошибок высока - это безопасность здоровья и жизней людей.

Он повторил, что решения должны приниматься в зависимости от ситуации в конкретных регионах, где-то требуются более жесткие ограничения, где-то - нет. При этом чиновники обязаны учитывать рекомендации специалистов.

По словам Путина, Роспотребнадзор подготовил и представил советы по постепенной отмене ограничений. Губернаторам он поручил в ближайшее время составить соответствующие планы для своих регионов на период с 12 мая с учетом этих рекомендаций. Необязательно спешить с отменой ограничений, но планы по регионам должны быть оперативно подготовлены, отметил он.

До 11 мая в России продолжается режим нерабочих дней, введенный президентом с конца марта.