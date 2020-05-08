Двадцать сотрудников "Севмаша" и "Звездочки" в Северодвинске заболели коронавирусом

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Двадцать случаев COVID-19 зафиксированы среди сотрудников машиностроительного предприятия оборонного комплекса АО "Севмаш" и центра судоремонта "Звездочка" в Северодвинске (Архангельская область), сообщили "Интерфаксу" в региональном управлении Роспотребнадзора.

"Среди сотрудников АО "ПО "Севмаш" выявлено 14 заболевших новой коронавирусной инфекцией; среди сотрудников АО "Центр судоремонта "Звездочка" выявлено шесть заболевших новой коронавирусной инфекцией", - говорится в ответе ведомства на запрос "Интерфакса".

Все заболевшие госпитализированы в инфекционные отделения Архангельской областной клинической больницы и Северодвинской городской клинической больницы №2 скорой медицинской помощи. Их состояние оценивается как удовлетворительное.

"Севмаш" - одно из крупнейших судостроительных предприятий России, которое создает стратегические подлодки и ведет ремонт крупных надводных кораблей.

АО "ЦС "Звездочка" - крупнейшее судоремонтное предприятие России с филиалами в бассейнах Баренцева, Белого, Черного, Азовского и Каспийского морей. Предприятие входит в АО "Объединенная судостроительная корпорация".