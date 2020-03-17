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ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 15:49

Россиян предупредили об интернет-мошенниках, паразитирующих на теме коронавируса

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Роскомнадзор предупредил об активизации интернет-мошенников, которые пытаются воспользоваться беспокойством граждан в связи с распространением коронавируса COVID-19.

"На фоне вспышки коронавируса в интернете активизировались кибермошенники, основной целью которых является сбор персональных данных (ФИО, номер телефона, адрес почты, банковские реквизиты и другое). Злоумышленники массово рассылают сообщения с ложными рекомендациями по профилактике заболевания, распространяют фейковую информацию", - говорится в сообщении ведомства, поступившем в "Интерфакс" во вторник.

Там сообщили, что украденные данные используются для создания и пополнения баз спамеров, вирусного заражения устройств и кражи платежной информации.

В связи с этим Роскомнадзор рекомендует доверять только надежным источникам информации: данным органов власти и лицензированным СМИ, не верить слухам из недостоверных источников, например, из массовой рассылки в мессенджерах, соцсетях, по электронной почте и SMS.

Также рекомендуется не переходить по сомнительным ссылкам и не открывать вложения в письмах, которые пришли от неизвестных организаций или людей. "Такие письма могут содержать вирусы или вести на фишинговые сайты. В качестве маскировки они могут рассылаться от имени авторитетных организаций, таких как Всемирная организация здравоохранения, и предлагать ознакомиться с информацией о том, как избежать заражения", - сообщили в РКН.

Кроме того, перед тем, как вводить какие-либо данные в интернет-магазинах, необходимо убедиться в подлинности этого сайта, обратив внимание на название сайта в адресной строке. В случае, если там содержатся символы или буквы, которые не соответствуют оригинальному названию сайта или бренда, то, скорее всего, это сайт мошенников, говорится в сообщении.

Роскомнадзор

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