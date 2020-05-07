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Пивовары попросили включить их в список системообразующих

Пивовары попросили включить их в список системообразующих
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Крупнейшие пивоваренные компании России - AB InBev Efes, "Балтика" (Carlsberg) и Heineken - претендуют на места в списке системообразующих предприятий.

Компании, попавшие в список системообразующих, могут рассчитывать на льготные кредиты на пополнение оборотного капитала, их нельзя банкротить, государство следит за их финансово-экономическим состоянием. Но включение в список не означает автоматической господдержки.

Включить их в список попросила Ассоциация производителей пива (АПП), созданная в апреле этими тремя компаниями. Соответствующее письмо исполнительный директор АПП Вячеслав Мамонтов направил в Минфин, сообщил "Интерфаксу" источник в финансово-экономическом блоке правительства. Свои письма в Минфин направили также представители AB InBev Efes (АО "АБ ИнБев Эфес") и Heineken (ООО "Объединенные пивоварни Хейнекен"), сказал собеседник агентства.

По его словам, в своем обращении АПП указала, что в условиях распространения в России COVID-19 и возможных ограничений реализации алкогольной продукции поддержка государством пивоваренной отрасли становится критичной. Ассоциация также подчеркивает, что производство всех трех компаний на 100% локализовано, и отмечает, что у пивоваров есть собственные агропроекты по выращиванию пивоваренного ячменя в различных регионах РФ.

При этом в список системообразующих предприятий пивоваренные компании не попали, хотя они соответствуют утвержденным правительством критериям для пищевой промышленности, указывает АПП.

По количественному признаку

Крупнейшая в России пивоваренная компания AB InBev Efes в своем обращении указала, что ее оборот в 2019 году составил 69,8 млрд рублей - при минимальном пороге в 14 млрд рублей, а количество сотрудников составляет 4,2 тыс. при минимальном показателе 1,5 тыс. человек. "По непонятным причинам" AB InBev Efes в список системообразующих не вошла, хотя в первую версию списка была включена "Балтика", которая занимает второе место на российском рынке пива, пожаловалась компания.

По предварительной оценке AB InBev Efes, она потеряет "десятки миллионов долларов" из-за уже действующих ограничений. На продажи, операционную и коммерческую деятельность негативно влияют жесткие карантинные меры, запрет на все массовые мероприятия, ограничения работы развлекательных объектов, ресторанов и баров, перевод сотрудников на удаленную работу и ограничения экспортных поставок, перечислила компания.

По оценке Nielsen, которую привела АПП, AB InBev Efes, "Балтика" и Heineken занимают около 70% российского рынка пива. Три компании владеют 26 пивоваренными заводами и семью солодовенными комплексами. Суммарные инвестиции компаний за время их работы в России составили более $3 млрд. В 2019 году их налоговые отчисления в бюджет РФ составили 135,5 млрд рублей, проинформировала АПП.

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Алкоголь просит

Ранее Союз производителей алкогольной продукции (СПАП) обратился к главе Минфина Антону Силуанову с просьбой включить производителей водки ПАО "Белуга Групп" и "Алкогольную Сибирскую Группу" (АСГ) в перечень системообразующих предприятий. Кроме того, в Минфин также предлагал включить в список системообразующих АО "Росспиртпром" и производителя водки "Русский стандарт" - АО "Руст Россия" (группа Roust Рустама Тарико).

"Руст" в перечень не вошел, но в список был включен государственный "Росспиртпром". Пока это единственный представитель алкогольного рынка в списке системообразующих компаний.

В первую версию списка, которая была опубликована на ленте "Интерфакса" 1 апреля, из игроков алкогольного рынка вошли "Татспиртпром", пивоваренная компания "Балтика" и производитель вина "Абрау-Дюрсо".

Затем правительство решило пересмотреть список исходя из новых отраслевых критериев. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин предложил отказаться от единого перечня системообразующих предприятий. Профильные министерства формируют "динамичные" отраслевые списки, в которые могут вноситься изменения.

Россия АПП

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