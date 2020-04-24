Союз пивоваров заявил о риске банкротств в отрасли из-за кризиса и ограничений в регионах

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Союз российских производителей пивобезалкогольной продукции (Союз пивоваров) предупредил о риске банкротств из-за кризиса и дополнительных ограничений, которые вводятся в регионах в рамках борьбы с распространением в России коронавируса.

"Из-за рубежа начинают поступать тревожные новости о разорении пивоварен, в том числе тех, которые веками крепко стояли на ногах, но не смогли пережить нескольких недель борьбы с коронавирусом. Скоро такие новости мы будем читать и о российских пивоварах, которые за последние 20 лет создали с нуля одну из лучших и современных отраслей в мире", - говорится в письме, которое председатель совета союза Даниил Бриман направил главе Минпромторга Денису Мантурову ("Интерфакс" ознакомился с копией письма).

Регионы игнорируют указания Москвы не ограничивать торговлю спиртным

Несмотря на прямые рекомендации Минпромторга не ужесточать регулирование оборота алкогольной продукции и пива, "власти ряда регионов игнорируют все указания федерального центра", говорится в письме.

Многие регионы продолжают принимать меры, которые приведут пивоваренные заводы к остановкам и банкротствам, указывает союз. Сейчас таких регионов уже около 20.

"Но из региона в регион идет тенденция копирования худших практик регулирования оборота пивоваренной продукции: вводятся новые запреты по времени и местам продаж, принимаются решения дискриминационного характера в отношении разливного пива. И это происходит на фоне закрытия кафе, ресторанов, баров и при полном отсутствии современных каналов продаж, таких как онлайн-торговля", - сообщается в письме.

Российские пивовары оказались в критических условиях

Любой пивоваренный завод - предприятие непрерывного цикла. Его сложно остановить на время и подождать, пока нормализуются условия продаж, объясняет Бриман. В России насчитывается более 1,5 тыс. пивоваренных предприятий, на 90% это субъекты малого и среднего бизнеса, и они оказались в критических условиях из-за обвала рубля и снижения покупательской активности населения.

"Поэтому сегодня пивовары так же, как и весь отечественный малый и средний бизнес, нуждаются в поддержке. Лишение же пивоваров легального сбыта, напротив, лишь стимулирует развитие нелегального рынка алкоголя", - говорится в документе.

Союз просит Мантурова "взять под особый контроль" ситуацию с ограничениями на торговлю пивом в регионах, в частности - способствовать введению унифицированных федеральных правил производства и оборота пива по времени, местам и номенклатуре продаж.

Кроме того, пивовары просят отменить все региональные решения об ужесточении регулирования производства и оборота пива, а также поспособствовать "немедленному принятию законопроекта об интернет-торговле алкогольной продукцией, который подготовлен и согласован со всем экспертным сообществом".

Обращения бизнеса к Мишустину

В начале апреля союз обращался к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с просьбой принять на время единые федеральные правила оборота пивоваренной продукции, чтобы не допустить ограничений, которые вводят региональные власти в рамках мер по борьбе с распространением коронавируса.

Кроме того, вмешаться в ситуацию с ограничениями продаж алкоголя в регионах просили Мишустина Союз производителей алкогольной продукции (СПАП), Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) и "Опора России".

Ранее Минпромторг рекомендовал региональным властям без крайней необходимости не вводить новых ограничений на продажи алкоголя. Соответствующие указания глава министерства Денис Мантуров разослал руководителям регионов.

Союз пивоваров объединяет 97 предприятий, в основном это небольшие пивоваренные компании. В составе союза есть и крупные заводы ("Липецкпиво"). Членами союза до недавнего времени были международные пивоваренные компании - "Балтика" (Carlsberg Group), AB InBev Efes и Heineken, на которых приходится около 70% российского рынка пива, однако они заявили о выходе из союза из-за разногласий в некоторых вопросах регулирования отрасли.

По данным союза, дополнительные ограничения в отношении оборота пивоваренной продукции введены в Красноярском крае, Хакасии, Кемеровской области, Карелии, Башкортостане, Ленинградской области, Крыму, Оренбургской области, Новгородской области, Пермском крае, республике Марий Эл, Владимирской области, Мордовии, Свердловской области, Псковской области, Туве, Камчатском крае, Иркутской области. Среди дополнительных ограничений, которые вводятся в регионах, - сокращение часов, когда магазинам можно продавать алкоголь.