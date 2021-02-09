Минфин вернулся к обсуждению минимальных розничных цен на пиво

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - В Минфине обсуждают введение минимальной розничной цены (МРЦ) на пиво, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на письмо комиссии РСПП по торговле и потребительскому рынку, где вопрос обсуждался в январе.

Поскольку введение МРЦ для алкоголя крепостью до 28% можно только после изменения договора ЕАЭС, Минфин уже внес соответствующее решение в Евразийскую экономическую комиссию, сообщил газете представитель министерства.

"Опора России" еще в октябре 2018 года предлагала Минфину ввести минимальную цену на пиво на уровне 75 рублей за литр. На тот момент "Опора России" представляла интересы 1,5 тысячи пивоварен, 3% рынка.

В феврале 2020 года это же министру финансов Антону Силуанову предложил Союз российских пивоваров (СРП). Незадолго до того в отрасли произошел конфликт: из-за несогласия с введением МРЦ на пиво из Союза вышли крупнейшие производители напитка — "Балтика" (входит в Carlsberg Group, бренды Tuborg, Zatecky Gus), Heineken (Amstel, Miller) и AB InBev Efes (Corona, Bud и др.).

Год назад в СРП заявили, что сложившаяся ситуация провоцирует пивоваров к гонке за снижением цен и экономии на сырье. При этом мелкие и средние производители теряют каналы сбыта продукции, вынуждены работать на грани рентабельности и лишены возможности долгосрочного планирования, говорилось в прошлогодней презентации союза.

СРП предлагал установить МРЦ на пиво в банке или бутылке в 110 рублей за литр, ПЭТ-упаковке — 90 рублей за литр, а при продаже на розлив — 85 рублей за литр. По данным NielsenIQ, в среднем баночное пиво летом 2020 года продавалось по 110 рублей за 1 л, бутылочное — по 114 рублей за литр.

Комиссия РСПП раскритиковала это предложение и обратила внимание, что практика регулирования цен является антирыночной, говорится в письме. Там напомнили, что пиво и так значительно подорожало в последние годы, в первую очередь за счет повышения акциза. Введение минимальной цены лишит продавцов возможности устанавливать скидки, приведет к удорожанию пива, повысит нагрузку на легальный бизнес, а также приведет к сокращению продаж и акцизных отчислений добросовестных производителей, считают в комиссии. Также введение МРЦ снизит конкурентоспособность российского пива, добавляют авторы письма. Они просят президента РСПП Александра Шохина довести эту позицию до Силуанова.

Позиция комиссии отражает только точку зрения транснациональных компаний, которые и выступают драйвером ценового демпинга на рынке, возразил председатель совета СРП Даниил Бриман. По его словам, их многочисленные акции приводят к тому, что в ряде случаев пиво в магазине стоит дешевле питьевой воды, а потребители ориентируются на цену, а не на качество.

В AB InBev Efes изданию заявили, что введение МРЦ на пиво вызовет спад экономической деятельности и ударит в том числе по сетям, ограничив их в возможности предоставлять скидку, а потребитель перейдет на дешевые суррогаты. В "Балтике" прогнозируют, что эффектом от меры станет увеличение разницы в рентабельности "белых" и "серых" производителей. В Heineken ожидают, что в результате в продажу попадет легальная продукция, подлежащая списанию.