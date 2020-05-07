Дифференциация населения РФ по уровню доходов в I квартале практически не изменилась

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Дифференциация населения России по уровню доходов в I квартале 2020 года практически не изменилась по сравнению с I кварталом 2019 года, следует из данных Росстата.

Согласно распространенным в понедельник данным, по итогам I квартала 2020 года на долю 10% наиболее обеспеченных россиян приходилось 28,6% общей суммы денежных доходов, а в I квартале 2019 года - 28,7%.

На долю 10% наименее обеспеченного населения страны в I квартале 2020 года пришлось лишь 2,2% общей суммы денежных доходов жителей РФ (в I квартале 2019 года - также 2,2%).

Доходы (среднедушевые) менее 7 тыс. рублей в месяц в I квартале 2020 года получали 4,2% всего населения России (в I квартале 2019 г. - 4,8%). Доходы от 7 до 10 тыс. рублей - 6,7% (7,3%), от 10 до 14 тыс. рублей - 11,4% (12,1%), от 14 до 19 тыс. рублей - 14,5% (15,0%), от 19 до 27 тыс. рублей - 19,3% (также 19,3%), от 27 до 45 тыс. рублей - 24,6% (23,8%), от 45 до 60 тыс. рублей - 9,1% (8,5%), от 60 до 75 тыс. рублей - 4,5% (4,1%), от 75 до 100 тыс. рублей - 3,3% (3,0%), свыше 100 тыс. рублей в месяц - 2,4% всего населения (2,1%).

Суммарная величина денежных доходов населения РФ в I квартале 2020 года составила 13 трлн 756 млрд рублей (в I квартале 2019 года - 13 трлн 317 млрд). Денежные расходы россиян составили 14 трлн 288 млрд рублей (13 трлн 510 млрд).

В структуре использования доходов в I квартале 2020 года 88,1% доходов шло на покупку товаров и услуг (в I квартале 2019 года - 86,3%), на оплату обязательных платежей и взносов уходило 15,8% (15,1%), сбережения снизились на 3,9% (снизились на 1,4%).