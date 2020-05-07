В UNWTO перечислили три сценария восстановления международного туризма в 2020 году

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Всемирная туристическая организация ООН (UNWTO) рассматривает три сценария сокращения и восстановления международного туризма после пандемии коронавируса, в соответствии с ними число международных туристических прибытий сократится от 58 до 80% по итогам 2020 года.

"Сейчас пандемия далека от завершения и нет никакой определенности по поводу перспектив восстановления туризма. По нашим оценкам, существуют три возможных сценария: первый предполагает падение международных турпотоков по итогам года на 58% в случае, если постепенное открытие границ и ослабление ограничений на поездки начнется в первых числах июля. По второму сценарию число поездок сократится на 70%, если эти меры национальные правительства осуществят в начале сентября", - сообщает организация.

Третий, самый плохой сценарий, как считают в UNWTO, возможен, если международный туризм не начнет восстанавливаться до декабря. В этом случае общее число поездок за 2020 год упадет на 78%.

"В соответствии с этими сценариями пандемия коронавируса может привести к потере от 850 млн до 1,1 млрд международных туристических прибытий", - предупреждают в организации. Эксперты UNWTO прогнозируют, что снижение экспортной выручки от туризма национальных экономик может достичь 1,2 трлн долларов. "Также могут быть потеряны 100-120 млн прямых рабочих мест в сфере туризма", - считают в UNWTO.

Нынешний кризис - худший для туризма с 1950 года

В организации подчеркивают, что нынешний кризис, связанный с пандемией коронвируса - худший для отрасли с 1950 года. "Его воздействие будет ощущаться в разных регионах в различной степени. Как ожидают эксперты, первым может начать восстанавливаться внутренний туризм - почти половина из них считает, что это произойдет в июле-сентябре и четверть - что в октябре-декабре", - отметили в UNWTO.

"Среди регионов мира наиболее оптимистично эксперты отрасли оценивают перспективы на Ближнем Востоке, где треть из них ожидает начала восстановления уже в мае-июне 2020 года. Профессионалы в обеих Америках, Европе и Азиях более пессимистичны - половина из них ожидает возобновления туризма только в 2021 году", - сообщает организация.

В 2019 году, по данным UNWTO, в мире было совершено 1,5 млрд туристических поездок, их число росло в среднем на 4% в год 10 лет подряд. Такой же рост планировался и на 2020 год, но коронавирус не позволит достичь этих показателей, уверены специалисты.

Потери международного туризма в первом квартале 2020 года

В UNWTO также подсчитали, что число международных туристических прибытий во всем мире упало на 22% с января по март по сравнению с тем же периодом годом раньше.

"При этом в марте сокращение составило 57%, так как многие страны начали закрывать границы и прекращать международное авиасообщение. Это привело к потере 67 млн международных прибытий и около $80 млрд доходов в сфере туризма по итогам квартала", - сообщает организация.

По данным UNWTO, в то время как страны Азии и Тихоокеанского региона показывают худшие результаты по числу потерянных прибытий - минус 35% или 33 млн, в Европе, потерявшей 19% или 22 млн прибытий, воздействие коронавируса также огромно. Чуть меньше пострадали Северная и Южная Америки (минус 15%), Африка (минус 13%) и Ближний Восток (11%).

В первом квартале 2019 года в мире было совершено около 85 млн международных туристических поездок, что на 4% больше, чем за тот же период годом ранее.