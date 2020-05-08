Владивосток оказался лидером по увольнениям из-за коронавируса

Всего по России 22% работников попали под сокращения, во Владивостоке таких 44%, показали опросы

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - В России 32% трудящихся из-за карантинных мер оказались в вынужденном отпуске, 22% попали под сокращения, еще 22% сказали, что опасаются увольнения, и 35% не увидели перемен в работе, показало исследование Kelly Services и "Авито Работа". Об этом пишет "Коммерсантъ".

В списке городов по доле попавших под сокращение лидируют Владивосток (44%), Москва (29%) и Краснодар (29%).

Еще 20% опрошенных заявили, что им отменили премии или сократили рабочие часы.

Снижение уровня доходов отметили 68% опрошенных. Чаще всего об этом говорили работники сферы развлечений, туризма и услуг.

Еще 29% работников сказали, что их доходы оказались прежними.

С началом эпидемии доходы выросли у 2% опрошенных, это касается занятых в госуправлении, нефтегазовой, энергетической и химической промышленности, сельском хозяйстве, медицине и фармацевтике.

Объем работы сократился у 45% респондентов, еще 22% сказали, что работают, как обычно, у 7% опрошенных рабочая нагрузка выросла. Также значительная часть респондентов указала на то, что изменилось и содержание их обязанностей - полностью (33%) или частично (31%).

В розничной торговле продовольственными товарами и товарами для дома большинство компаний заявили, что незадействованных сотрудников у них нет, сообщила рекрутинговая компания "Анкор". Неработающих сотрудников с сохраненной зарплатой в этих отраслях 14% и 17% соответственно. У торговцев одежды 71% сотрудников не работают с понижением зарплаты, в иной непродуктовой рознице таких 43%. 21% торговых компаний сообщили, что активно нанимают сотрудников.

По данным Национального агентства развития квалификаций, в апреле на сайтах HeadHunter и SuperJob число вакансий сократилось на 48% и на 33% соответственно. Количество опубликованных резюме также сократилось - на 26% и 30%, но в целом в апреле на одну новую вакансию приходится 2,89 резюме против 2,25 в феврале, пишет газета.

За счет снижения зарплат и вынужденных отпусков бизнес может избежать существенных увольнений сотрудников, пишет издание. Ранее о такой тенденции российского рынка труда говорила председатель Банка России Эльвира Набиуллина.