ЦБ назвал два фактора, которые будут сдерживать рост безработицы в России

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Снижение заработных плат и расширение неполной занятости будут сдерживать рост безработицы в России, говорится в комментарии ЦБ по экономике.

"Подстройка рынка труда к снижению экономической активности, по оценкам Банка России, может происходить в значительной мере через снижение заработной платы и рост неполной занятости, что будет сдерживать рост безработицы", - отмечается в обзоре.

По расчетам ЦБ, в марте 2020 г. сезонно очищенный показатель безработицы в РФ вырос до 4,6% с 4,4% в феврале. "Увеличение безработицы произошло в условиях снижения спроса на рабочую силу", - отмечают в ЦБ.

"Отдельные исследования указывают на рост неполной занятости. Согласно исследованию Центра стратегических разработок, посвященному поведению бизнеса в условиях распространения коронавируса и мер по борьбе с ним, одной из форм адаптации к приостановке производственной деятельности на период режима нерабочих дней в России стало увеличение скрытой безработицы (перевод сотрудников на неполное рабочее время, отпуск без сохранения заработной платы и др.)", - говорится в обзоре.

ЦБ также ссылается на опросы, которые подтвердили, что часть работающих по найму была отправлена в отпуска (оплачиваемые или неоплачиваемые), респонденты отмечали уменьшение заработной платы и других выплат, а также невыплату зарплаты. Кроме того, работодатели допускали просроченную задолженность по оплате труда.

По оценкам Банка России, в I квартале 2020 г. прирост реальной заработной платы в РФ составил 5,5-6%. "Несмотря на поддержку со стороны роста трудовых доходов, в I квартале реальные располагаемые доходы незначительно снизились в годовом выражении (минус 0,2%). Слабая динамика, вероятно, была обусловлена снижением прочих доходов (включая скрытые), а также опережающим ростом процентных и иных обязательных платежей", - отмечают в ЦБ.