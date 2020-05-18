Х5 расширила зону экспресс-доставки из "Перекрестков" на всю Москву

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - X5 Retail Group расширила зону экспресс-доставки из супермаркетов "Перекресток" на всю территорию Москвы.

Проект был запущен в конце апреля, в настоящее время он работает в пилотном режиме. "Сервис менее чем за месяц работы охватил всю Москву в пределах МКАД, увеличив базу сборки заказов с 9 магазинов на момент старта до текущих 46 супермаркетов", - говорится в сообщении Х5.

Сборка заказов происходит непосредственно в магазине. Среднее время доставки составляет менее 60 минут, в день реализуется около 400 заказов. Чаще всего покупают свежие фрукты и овощи, а также молочную продукцию, стандартное количество позиций в чеке - 14. В среднем вес покупки составляет 9,5 кг, а чек - 2,1 тыс. рублей. Процент сбора заказов достигает 97%. В мае число повторных заказов составило 60%. 80% покупок совершаются с картой лояльности сети "Перекресток".

Подключение супермаркета к сервису экспресс-доставки происходит за один день. При выборе торговой точки учитывается возможный охват ближайших домохозяйств и наличие широкого ассортимента.

Заказы собирают сотрудники магазина, а для доставки продуктов привлекаются профессиональные партнерские службы, которые специализируются в этом сегменте. Минимальный порог заказа отсутствует. Покупателям доступен ассортимент из 9-14 тыс. позиций, в зависимости от супермаркета.

Новый формат доработок пилотного решения

"Менее чем за месяц работы сервису удалось продемонстрировать хорошие бизнес-результаты и привлечь высокий интерес со стороны покупателей. Этому во многом способствовал новый формат доработок пилотного решения: мы впервые запустили открытое тестирование сервиса, чтобы вместе с нашими пользователями в онлайн-режиме устранять ошибки и внедрять улучшения", - сказал главный исполнительный директор X5 Игорь Шехтерман (его слова процитированы в сообщении).

"За несколько дней мы получили десятки конструктивных отзывов, что позволит повышать качество и удобство услуги, даже на фоне быстрого роста, который мы сейчас демонстрируем", - добавил он.

Ограничения и опасения, связанные с коронавирусом, спровоцировали взрывной рост спроса на такие услуги, говорил ранее Шехтерман. X5 расширила географию экспресс-доставки из магазинов "Пятерочка", запустила сервис экспресс-доставки из "Перекрестков".

Кроме того, компания досрочно открыла новый dark store (магазин-склад для обслуживания онлайн-заказов) для интернет-супермаркета Perekrestok.ru. В мае X5 открыла первые "дарксторы" для обслуживания экспресс-доставки из "Пятерочки".

Онлайн-продажи X5 в апреле выросли в разы

Ранее Х5 сообщала, что ее онлайн-продажи через платформы Perekrestok.ru и экспресс-доставки из магазинов "Пятерочка" составили 1,7 млрд рублей (с учетом НДС) в апреле, что в 4,7 раза больше, чем в апреле 2019 года. По оценке InfoLine, это обеспечило Х5 лидерство в сегменте онлайн-доставки продуктов питания в России по итогам месяца.

В структуре оборота Х5 продажи через онлайн-каналы в апреле составили 2% от общих продаж компании в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге - регионах, где в данный момент эти сервисы доступны.

К концу апреля Х5 ежедневно доставляла более 23 тыс. заказов. В апреле общее количество заказов, доставленных через обе онлайн-платформы, составило более 520 тыс., из них 262 тыс. заказов через Perekrestok.ru и 259 тыс. заказов через доставку из "Пятерочки".

X5 Retail Group - крупнейший в России ритейлер по объему продаж. На конец марта группа объединяла 16 658 магазинов, включая 15 739 магазинов "у дома" "Пятерочка", 846 супермаркетов "Перекресток" и 73 гипермаркета "Карусель".