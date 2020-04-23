Мосбиржа сохранит цену экспирации майских фьючерсов на WTI для своих клиентов

Цена на нефть Light Sweet Crude Oil составит минус $37,63 за баррель

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Московская биржа не будет пересчитывать цену экспирации фьючерсом на нефть Light Sweet Crude Oil с исполнением 21 апреля 2020 года (соответствует майскому поставочному контракту WTI на бирже NYMEX) для своих клиентов, сообщил журналистам представитель биржи.

Московская биржа во вторник приостановила торги фьючерсом на нефть Light Sweet Crude Oil с исполнением 21 апреля 2020 года. Цена исполнения равна минус $37,63 за баррель - значение расчетной цены соответствующего фьючерса, которая определяется Нью-Йоркской биржей NYMEX по итогам торгов 20 апреля.

Решение о приостановке торгов Мосбиржа приняла, чтобы "не допустить возникновения дополнительных негативных последствий у участников торгов и их клиентов в связи с беспрецедентным падением цен на торгах соответствующим контрактом на NYMEX 20 апреля": впервые в истории трейдеры были вынуждены платить покупателям, чтобы избавиться от сырья. Еще одной причиной приостановки торгов стало то, что брокерские и клиринговые системы не умеют работать с отрицательными ценами, и их появление могло привести к проблемам по всему рынку, пояснял журналистам представитель биржи.

Московская биржа в тот же день попросила CME Group (в нее входят Нью-Йоркская товарная биржа NYMEX и Чикагская товарная биржа) разъяснить, как использовать в расчетах отрицательную цену майского фьючерса WTI, а также сообщить о возможных планах изменения правил определения цены исполнения контракта. Если CME Group изменит цену майского контракта, Мосбиржа рассмотрит возможность перерасчета цены экспирации соответствующего контракта для своих клиентов, отмечал представитель биржи.

В среду, 22 апреля, состоялось заседание комитета по срочному рынку Московской биржи, в состав которого входят представители всех основных участников срочного рынка биржи, где обсуждалась сложившаяся ситуация на торгах фьючерсами на нефть.

"Представители Московской биржи уведомили членов комитета, что в ответ на запрос Московской биржи CME Group указала на обоснованность сложившейся расчетной цены апрельского контракта на нефть марки Light Sweet Crude Oil и отсутствие планов по ее пересмотру. Соответственно, "Московская биржа" не имеет возможности произвести перерасчет цены экспирации для своих клиентов", - заяви представитель биржи.

"Торговля на срочном рынке Московской биржи контрактами на зарубежные индикаторы и "зеркальными" контрактами, обращающимися на других биржах, позволяет российским клиентам получить доступ к ликвидности глобальных рынков с использованием преимуществ российской инфраструктуры. Это обеспечивается за счет профессиональных участников рынка, торгующих как на "Московской бирже", так и на зарубежных площадках, транслирующих цены и ликвидность с этих площадок на "Московскую биржу". Члены комитета отметили, что отрицательная расчетная цены апрельского поставочного фьючерса на нефть марки Light Sweet Crude Oil (WTI) на основной площадке обращения контракта (NYMEX, входит в CME Group) накануне экспирации привел к негативным финансовым последствиям для большого числа участников российского рынка. Те провайдеры ликвидности с американского рынка на российский, кто мог получить положительную вариационную маржу на российском рынке, имели соответствующий негативный результат по своим позициям на NYMEX", - сказал он.

Как сообщил "Интерфаксу" глава НАУФОР Алексей Тимофеев, брокерам начали поступать жалобы от пострадавших при приостановке торгов клиентов. Представитель Мосбиржи, отвечая на вопрос о том, прорабатывается ли вопрос компенсации потерь клиентам, ответил, что биржа "не видит для этого оснований". В Банке России "Интерфаксу" не ответили на запрос.

Мосбиржа напомнила, что на фьючерс марки Light Sweet Crude Oil приходится менее 1% от общего объема торгов нефтяными фьючерсами на Московской бирже" Остальной объем сосредоточен в контракте на нефть марки Brent.