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Кабмин РФ выделил более 81 млрд руб. на поддержку малого и среднего бизнеса

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - На субсидии малому и среднему бизнесу, пострадавшему от последствий распространения коронавирусной инфекции COVID-19, правительством РФ выделяется 81 млрд 180 млн рублей, следует из распоряжения, размещенного на сайте российского Кабмина.

Экономический кризис

"Выделить Казначейству России из резервного фонда правительства РФ в 2020 году бюджетные ассигнования в размере 81 180 000 тыс. рублей на предоставление в 2020 году субсидий из федерального бюджета субъектам малого и среднего предпринимательства, ведущим деятельность в отраслях российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции", - говорится в распоряжении и.о. председателя правительства РФ Андрея Белоусова, датированном 8 мая.

В распоряжении отмечается, что субсидии выделяются с целью сохранения субъектами малого и среднего предпринимательства численности работников.

Выделить эти субсидии поручил в середине апреля президент Владимир Путин. Он отмечал, что право на эту помощь получат компании, которые сохранят не менее 90% от численности штата на 1 апреля. Объем помощи определен по численности работников на 1 апреля из расчета 12 130 рублей на одного человека в месяц. Президент пообещал, что выплаты за апрель компании получат с 18 мая, а средства за май - в июне.

Правительство РФ Коронавирус

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