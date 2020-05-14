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"Уральские авиалинии" попросили ковид-субсидию в 2 млрд рублей

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Авиакомпания "Уральские авиалинии" рассчитывает получить госсубсидию более чем в 2 млрд рублей в порядке помощи в ситуации с коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Экономический кризис

Эти деньги перевозчик планирует потратить на выплаты зарплат, оплату стоянок самолетов в эаропортах и другие производственные нужды. Компания поблагодрила правительство за поддержку.

13 мая правительство выпустило постановление о выделении 23,4 млрд рублей на субсидии авиакомпаниям, терпящим убытки из-за коронавирусных ограничений. Распределять госпомощь будет Росавиация.

14 мая "Аэрофлот" уже подал заявку на эти субсидии для компаний своей группы. По оценке аналитиков, компания может получить порядка 10 млрд рублей.

Хроника 27 января – 14 мая 2020 годаЭкономический кризис
Аэрофлот коронавирус Росавиация правительство Уральские авиалинии

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