"Уральские авиалинии" попросили ковид-субсидию в 2 млрд рублей

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Авиакомпания "Уральские авиалинии" рассчитывает получить госсубсидию более чем в 2 млрд рублей в порядке помощи в ситуации с коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Эти деньги перевозчик планирует потратить на выплаты зарплат, оплату стоянок самолетов в эаропортах и другие производственные нужды. Компания поблагодрила правительство за поддержку.

13 мая правительство выпустило постановление о выделении 23,4 млрд рублей на субсидии авиакомпаниям, терпящим убытки из-за коронавирусных ограничений. Распределять госпомощь будет Росавиация.

14 мая "Аэрофлот" уже подал заявку на эти субсидии для компаний своей группы. По оценке аналитиков, компания может получить порядка 10 млрд рублей.