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"Аэрофлот" подал заявку на субсидии за февраль-апрель

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Группа "Аэрофлот" подала заявку в Росавиацию на субсидии из резервного фонда правительства за февраль-апрель, сообщила представитель агентства.

Экономический кризис

В апреле президент Владимир Путин поручил выделить более 23 млрд рублей для экстренной поддержки авиакомпаний, чья работа практически остановилась из-за пандемии коронавируса. В ночь на 14 мая стало известно, что правительство утвердило соответствующее постановление и определило общую сумму компенсаций перевозчикам в 23,4 млрд рублей.

Заявки на субсидии нужно подавать в Росавиацию, которая будет их рассматривать в течение 20 рабочих дней.

"Субсидию можно будет потратить на зарплаты авиационному персоналу (не менее 60% от общего объема субсидии), лизинговые платежи (не более 30% от общего объема), оплату стоянки воздушных судов (не более 10% от общего объема), а также на операционную деятельность и содержание имущества", - разъяснило правительство.

Помимо прямых субсидий, крупнейшие российские авиакомпании как стратегически важные предприятия могут подать заявку на кредиты по льготной ставке (6% компенсируются государством) с госгарантией на половину суммы долга. По оценкам аналитиков "ВТБ Капитала", "Аэрофлот" может получить около 10 млрд рублей из общего пакета господдержки.

Аэрофлот коронавирус Росавиация правительство Владимир Путин

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