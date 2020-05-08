Авиакомпаниям РФ предложат субсидии в расчете 365 руб. за неперевезенного пассажира

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Авиакомпании РФ получат обещанные Минтрансом субсидии в размере 23,4 млрд рублей в расчете 365 рублей за каждого пассажира, потерянного в отчетном месяце 2020 года по сравнению с аналогичным месяцем 2019 года, пишет газета "Ведомости" в пятницу.

Соответствующий проект постановления 27 апреля Минтранс направил в правительство без согласования с Минфином и Минэкономразвития, следует из документа, с которым ознакомилась газета. Его подлинность подтвердил источник, близкий к Минтрансу.

С помощью субсидий планируется компенсировать авиаперевозчикам снижение трафика в феврале-июле. Эти деньги компании могут направить на зарплаты пилотам и бортпроводникам, платежи российским лизинговым компаниям и на оплату услуг аэропортов.

В документе говорится, что именно 365 рублей составили в прошлом году расходы всех авиакомпаний РФ на зарплаты, аэропортовые сборы и платежи российским лизинговым компаниям в пересчете на каждого перевезенного человека. В феврале начали вводить ограничения из-за COVID-19: всем авиакомпаниям, кроме "Аэрофлота", были запрещены рейсы в Китай и Южную Корею. С середины марта стали запрещать полеты в Европу и страны СНГ, к концу марта все международные рейсы оказались под запретом. С конца марта рухнул спрос и на внутрероссийские полеты.

В проекте постановления приводятся условия, при которых авиакомпании могут получить субсидию - это непрекращение пассажирских перевозок и сокращение в каждом отчетном месяце не более 10% всех пилотов и бортпроводников, работавших в авиакомпании на конец прошлого года. Поэтому лоукостер "Победа", авиакомпании Nordwind и "Икар", а также чартерные перевозчики AZUR air, Royal Flight и IFly на субсидии за апрель и май претендовать не смогут, так как они приостановили полеты в апреле.

Но и остальным перевозчикам все 23,4 млрд руб. не достанутся. Субсидию планируют выделять равномерно за февраль-июль, по 3,89 млрд руб. в месяц - это равносильно компенсации за снижение трафика на 10,67 млн человек, говорится в пояснительной записке Минтранса. Но в феврале перевозки почти не сократились, в марте упали на 2,5 млн человек. В апреле 2019 года было перевезено всего 9,4 млн человек - то есть даже при полной остановке всех полетов субсидия за апрель не была бы выбрана. Полностью субсидия может быть выбрана только за май, июнь и июль, так как только в эти месяцы 2019 года было перевезено больше 10,67 млн человек. В проекте предусматривается понижающий коэффициент (если субсидий не хватает), но нет повышающего (если лишние деньги остаются - как в феврале, марте и апреле).

Минтранс признает, что все 23,4 млрд руб. российские авиакомпании не получат. Объем поддержки авиаотрасли до конца июля оценивается в 15,5 млрд руб., отмечает министерство в пояснительной записке.