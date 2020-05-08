Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:32Заразились
на 08.05В России 187 859+10 699В мире 3 845 718+90 377

Авиакомпаниям РФ предложат субсидии в расчете 365 руб. за неперевезенного пассажира

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Авиакомпании РФ получат обещанные Минтрансом субсидии в размере 23,4 млрд рублей в расчете 365 рублей за каждого пассажира, потерянного в отчетном месяце 2020 года по сравнению с аналогичным месяцем 2019 года, пишет газета "Ведомости" в пятницу.

Соответствующий проект постановления 27 апреля Минтранс направил в правительство без согласования с Минфином и Минэкономразвития, следует из документа, с которым ознакомилась газета. Его подлинность подтвердил источник, близкий к Минтрансу.

С помощью субсидий планируется компенсировать авиаперевозчикам снижение трафика в феврале-июле. Эти деньги компании могут направить на зарплаты пилотам и бортпроводникам, платежи российским лизинговым компаниям и на оплату услуг аэропортов.

В документе говорится, что именно 365 рублей составили в прошлом году расходы всех авиакомпаний РФ на зарплаты, аэропортовые сборы и платежи российским лизинговым компаниям в пересчете на каждого перевезенного человека. В феврале начали вводить ограничения из-за COVID-19: всем авиакомпаниям, кроме "Аэрофлота", были запрещены рейсы в Китай и Южную Корею. С середины марта стали запрещать полеты в Европу и страны СНГ, к концу марта все международные рейсы оказались под запретом. С конца марта рухнул спрос и на внутрероссийские полеты.

В проекте постановления приводятся условия, при которых авиакомпании могут получить субсидию - это непрекращение пассажирских перевозок и сокращение в каждом отчетном месяце не более 10% всех пилотов и бортпроводников, работавших в авиакомпании на конец прошлого года. Поэтому лоукостер "Победа", авиакомпании Nordwind и "Икар", а также чартерные перевозчики AZUR air, Royal Flight и IFly на субсидии за апрель и май претендовать не смогут, так как они приостановили полеты в апреле.

Но и остальным перевозчикам все 23,4 млрд руб. не достанутся. Субсидию планируют выделять равномерно за февраль-июль, по 3,89 млрд руб. в месяц - это равносильно компенсации за снижение трафика на 10,67 млн человек, говорится в пояснительной записке Минтранса. Но в феврале перевозки почти не сократились, в марте упали на 2,5 млн человек. В апреле 2019 года было перевезено всего 9,4 млн человек - то есть даже при полной остановке всех полетов субсидия за апрель не была бы выбрана. Полностью субсидия может быть выбрана только за май, июнь и июль, так как только в эти месяцы 2019 года было перевезено больше 10,67 млн человек. В проекте предусматривается понижающий коэффициент (если субсидий не хватает), но нет повышающего (если лишние деньги остаются - как в феврале, марте и апреле).

Минтранс признает, что все 23,4 млрд руб. российские авиакомпании не получат. Объем поддержки авиаотрасли до конца июля оценивается в 15,5 млрд руб., отмечает министерство в пояснительной записке.

Минтранс РФ

Новости

Квартальная прибыль ВТБ по МСФО снизилась на 14%

Квартальная прибыль ВТБ по МСФО снизилась на 14%

COVID-19 выявили у 120 сотрудников ВТБ

Железная дорога попросила помощи и не только. Обобщение

Железная дорога попросила помощи и не только. Обобщение

КС Молдавии аннулировал соглашение о российском кредите на 200 млн евро

ФАС заподозрила картельный сговор на рынке лимонов

ФАС заподозрила картельный сговор на рынке лимонов

Пивовары попросили включить их в список системообразующих

Пивовары попросили включить их в список системообразующих

Рост цен на медикаменты в РФ в апреле в четыре раза превысил общую инфляцию

Минфину не понравилось включение автопрома в список наиболее пострадавших отраслей

Минфину не понравилось включение автопрома в список наиболее пострадавших отраслей

Путин потребовал включить водный транспорт в список пострадавших от COVID-19

Путин потребовал включить водный транспорт в список пострадавших от COVID-19
Экономический кризис

Титов заявил, что каждая новая неделя COVID-ограничений усиливает ущерб бизнеса

Титов заявил, что каждая новая неделя COVID-ограничений усиливает ущерб бизнеса
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');