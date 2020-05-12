Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:47Заразились
на 12.05В России 232 243+10 899В мире 4 177 504+75 805

Авиакомпании не смогли подать заявки на субсидии из-за отсутствия постановления кабмина

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Авиакомпании РФ пока не могут подать заявки на получение обещанных государством субсидий в размере 23,4 млрд рублей: постановление правительства, определяющее правило их распределения, до сих пор не опубликовано.

Выделить более 23 млрд руб. в качестве экстренной поддержки авиакомпаний в условиях COVID-19 президент Владимир Путин поручил в середине апреля. На совещании у президента 7 мая глава Минтранса РФ Евгений Дитрих заявил, что правительство утвердило правила их распределения, и пообещал, что выплаты начнутся "незамедлительно". В пресс-службе ведомства позднее уточняли, что первые запросы перевозчиков на господдержку ожидаются 12 мая.

Опрошенные "Интерфаксом" авиакомпании, в том числе S7, "РусЛайн", сообщили, что пока не могут подать заявки, поскольку официальной публикации правил еще не было. На какую долю из обещанной суммы они будут претендовать, перевозчики не уточнили. В авиакомпании IFly заявили, что пока не имеют "информации о реальных механизмах поддержи и выделяемых суммах".

ЭкономикаРоссийские авиакомпании снизили перевозки в апреле на 92%Читать подробнее

"Ведомости", ссылаясь на проект постановления, сообщали на прошлой неделе, что авиакомпании получат субсидии в расчете 365 руб. за каждого пассажира, потерянного в отчетном месяце 2020 г. по сравнению с аналогичным месяцем 2019 г. Средства должны компенсировать снижение трафика в феврале - июле, их перевозчики могут направить на зарплаты летному составу, платежи российским лизингодателям и на услуги аэропортов. Среди условий получения поддержки - непрекращение пассажирских перевозок и сокращение в каждом отчетном месяце не более 10% всех пилотов и бортпроводников, работавших в авиакомпании на конец 2019 г., отмечало издание.

В S7 "Интерфаксу" заявили, что такой способ распределения субсидий - по 365 руб. за каждого неперевезенного пассажира - "кажется адекватным". В компании благодарны государству за эту поддержку, в то же время заявленная сумма "многократно ниже потерь, которые несет авиация", сказал представитель компании.

В группе "Аэрофлот" считают предложенные правила недостаточно справедливыми, заявил "Интерфаксу" источник в одной из компаний группы. Самый эффективный и прозрачный механизм распределения госпомощи, по его мнению, - это когда ее размер прямо пропорционален величине официального фонда оплаты труда (ФОТ) авиакомпаний, то есть с которого уплачен страховой взнос.

"Во-первых, это очень просто - у ФНС есть декларации компаний за I квартал 2020 г., то есть размер официального ФОТ каждой авиакомпании Минтранс может получить в течение дня. Во-вторых, это поставит в выигрышное положение авиакомпании, не мухлевавшие с "серыми" схемами выплат зарплат - в конвертах, через страховые договоры, гигантские командировочные ", - сказал источник.

"В-третьих, это просто честно: компании получат помощь государства на реальные выплаты зарплат работникам, а не на какие-то непонятные компенсации за неперевезенных пассажиров. Сумма господдержки должна быть определена по простой формуле: какова доля ФОТ в сумме ФОТов всех авиакомпаний, такова и доля от 23 млрд руб., выделенных на господдержку", - заключил он.

Источник в "Победе" сообщил, что, несмотря на приостановку полетов в апреле и мае, компания рассчитывает на получение госпомощи. Перевозчик пострадал от запрета международных полетов, введения самоизоляции и, как следствие, сокращения рейсов, сказал собеседник.

Новости по теме

Новости

NASA договорилось купить одно место на октябрьском полете "Союза" к МКС

Арестован организатор хосписа в Красногорске, где сгорели 11 человек

Голикова отвергла обвинения в занижении данных по смертности от коронавируса

Голикова отвергла обвинения в занижении данных по смертности от коронавируса

Оппозиция раскритиковала введенный Думой запрет на участие в выборах судимых по "дадинской статье"

Голикова сочла возможным возврат россиян летом к нормальной жизни после COVID-19

Голикова сочла возможным возврат россиян летом к нормальной жизни после COVID-19

Мужчину, бросившего гранату во двор соседей, арестовали на Ставрополье

Концерн "Ростеха" не останавливал поставки ИВЛ на фоне пожаров в больницах

Концерн "Ростеха" не останавливал поставки ИВЛ на фоне пожаров в больницах

Сечин попросил Путина увеличить доступность кредитования для "Роснефти"

Дмитрий Песков заболел коронавирусом

Дмитрий Песков заболел коронавирусом

Якутского шамана Габышева увезли в психбольницу

Якутского шамана Габышева увезли в психбольницу
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');