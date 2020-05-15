Минстрой анонсировал новый пакет мер поддержки строительной отрасли

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Правительство РФ готовит второй пакет антикризисных мер поддержки строительной отрасли, сообщил в пятницу исполняющий обязанности министра строительства и ЖКХ России Никита Стасишин.

Об этом чиновник заявил в ходе онлайн-конференции "Коммерсанта". Он добавил, что сначала необходимо помочь наиболее пострадавшим регионам.

"Там, где не были остановлены стройки, но есть снижение покупательской способности из-за снижения доходов, рынок будет компенсироваться льготной ипотекой и другими механизмами. А там, где нужно в моменте увеличить оборот для того, чтобы нарастить объемы, там нужно еще что-то", - подчеркнул Стасишин.

Он добавил, что в настоящее время также необходимо оказать поддержку системообразующим компаниям, чтобы они сохранили объемы строящегося жилья и в дальнейшем увеличили их.

По словам и.о. министра, основная задача, которая сейчас стоит перед Минстроем, - не допустить снижения объемов ввода жилья, и сокращения выхода новых площадок на рынок. Также важно не допустить новых банкротств компаний, особенно системообразующих, подчеркнул он.

Стасишин отметил, что правительство сейчас также готовит к запуску программу субсидирования кредитов застройщиков, которая коснется не только проектного финансирования, но и займов, взятых девелоперами для достройки жилья по старой схеме финансирования.

Меры поддержки строительной отрасли в РФ

16 апреля президент РФ Владимир Путин провел совещание с членами правительства, посвященное положению дел в стройотрасли. По его итогам глава государства, в частности, поручил субсидировать процентную ставку на кредиты для строительных компаний, которые сохранят занятость и завершат строительство по запланированным на 2020-2021 годы проектам.

Также Путин поручил запустить программу льготной ипотеки под 6,5% годовых для покупки нового жилья комфорт-класса стоимостью до 3 млн рублей в регионах и до 8 млн рублей в Москве и Петербурге.

Кроме того, президент согласился с просьбой строительных компаний увеличить с 30% до 50% авансирование контрактов по инфраструктурным проектам.

Путин также поручил правительству до 20 мая проработать вопрос о включении строительной сферы в перечень отраслей, наиболее пострадавших от коронавируса.