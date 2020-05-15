Девелоперы спрогнозировали падение продаж жилья в РФ по итогам года на 30-50%

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Продажи новостроек в России по итогам текущего года могут снизиться на 30-50% на фоне ситуации с распространением коронавирусной инфекции, считают крупные российские девелоперы.

"Падение продаж, конечно, есть, я считаю, что оно будет продолжаться и летом. Крупные компании могут выйти на параметры падения до 10-15%, весь остальной рынок, где есть небольшие девелоперы, там падение будет от 30 до 70%. Я думаю, что в среднем продажи упадут в два раза", - сказал вице-президент ГК "Инград" Артем Бортневский в ходе онлайн-конференции "Коммерсанта" в пятницу.

В свою очередь генеральный директор группы "Самолет" Антон Елистратов считает, что падение продаж по итогам года может составить до 30%, однако ситуация на рынке недвижимости будет зависеть от дополнительных мер поддержки отрасли.

"Если мы ограничимся теми мерами поддержки, которые есть в настоящий момент, я считаю, что в оптимистичном сценарии падение продаж по году составит 30%. Если будут дополнительные правильные меры поддержки, то оно может составить меньше", - подчеркнул Елистратов.

Он добавил, что если правительство примет системные меры поддержки, то падения может не произойти, и в перспективе года-двух не сформируется дефицита предложения.

"Если отрасль системно не поддержат, мы увидим дефицит в конце 2021-2022 года. Новые проекты выходить не будут или будут выходить в меньшем количестве. Это значит, что цена будет расти очень сильно", - сказал гендиректор ГК "Самолет".

В свою очередь заместитель руководителя аналитического центра "ДОМ.РФ" Никита Белоусов отметил, что в настоящее время спрос на новостройки в России уже упал на 30%.

"Мы видим сделки со счетами эскроу - к концу апреля в целом по стране спрос снизился на 30%. Если в феврале-марте в среднем в неделю продавалось 300-350 тыс. кв.м жилья, то уже на последней неделе апреля было продано всего 220 тыс., то есть на 30% падение спроса", - сказал Белоусов.

Он подчеркнул, что в столице спрос упал почти вдвое. "Если еженедельно продавалось в районе 45-50 тыс. кв.м в Москве, то уже в начале апреля снизились объемы продаж без счетов эскроу в два раза", - отметил Белоусов. По его словам, один из крупнейших застройщиков - группа компаний ПИК" - сократил объемы продаж в три раза.