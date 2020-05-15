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"Белнефтехим" назвал необязательными соглашения о поставке до 9 млн т нефти от "Роснефти"

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Договора, которые белорусские НПЗ заключили с "Роснефтью" о поставке с апреля до декабря 2020 года до 9 млн тонн нефти, носят индикативный характер и не являются обязательными, заявил пресс-секретарь "Белнефтехима" Александр Тищенко.

По его словам, по сути в подобных соглашениях "фиксируются возможности белорусских заводов по заказам и российских компаний - по поставкам". "Ежемесячно конкретизированные объемы и цены поставок оформляются уже допсоглашениями", - объяснил он. Белорусская сторона будет определять эти объемы по своим потребностям.

В рамках подписанного межправительственного соглашения между Белоруссией и Россией определен индикативный баланс поставок нефти в 2020 году в объеме 24 млн тонн, напомнил представитель "Белнефтехима".

"В развитие этого соглашения такие договоры подписываются ежегодно со всеми компаниями-поставщиками. Они формально определяют индикативный баланс поставок с учетом уже конкретного поставщика. Договор, о котором идет речь, - стандартный формат оформления рамочного сотрудничества на год", - сказал Тищенко.

15 мая "Роснефть", представив квартальный отчет, сообщила, что заключила договоры с белорусскими ОАО "Нафтан", ЗАО "БНК" и ОАО "Мозырский НПЗ" на поставку нефти общим объемом до 9 млн тонн в период с апреля по декабрь 2020 года.

Роснефть Белоруссия Нафтан БНК Мозырский НПЗ Белнефтехим

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