"Роснефть" до конца года поставит в Белоруссию до 9 млн тонн нефти

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - "Роснефть" сообщила, что заключила договоры о поставке в Белоруссию до 9 млн тонн нефти с апреля по декабрь 2020 года на нефтеперерабатывающие заводы "Нафтан", БНК и Мозырский НПЗ.

В I квартале 2020 года российская нефть почти не поступала в Белоруссию из-за несогласия сторон по ценам. Временным решением проблемы стало заключение контрактов белорусских НПЗ с компаниями Михаила Гуцериева - "Русснефтью" и "Нефтисой".

В этой ситуации Минск опробовал альтернативный источник импорта нефти - через порт Клайпеды по железной дороге на НПЗ "Нафтан" и через порт Одессы на Мозырский НПЗ по нефтепроводам Одесса-Броды и Броды-Мозырь.

Премьер-министр Белоруссии Сергей Румас 24 марта заявил, что с апреля российские нефтяные компании де-факто будут поставлять нефть в Белоруссию без премии, часть премии компенсирует российское правительство за счет межбюджетных расчетов. Поставки с апреля возобновились. Основными поставщиками в апреле стали так называемые компании "большой пятерки" ("Роснефть", "Татнефть", "Сургутнефтегаз", "ЛУКОЙЛ", "Газпром нефть").

25 апреля Минфин Белоруссии сообщил, что начал обсуждать с российским Минфином механизм межбюджетного трансферта при поставках российской нефти в республику.

Поставки нефти из России в Белоруссию в январе-апреле снизились на 57,6% до 2,5 млн тонн. Минск запросил на май поставку из России 1,13 млн тонн нефти. График российского Минэнерго на второй квартал предусматривает поставку в направлении Мозырского НПЗ 2,935 млн тонн (в графике на первый квартал стояла цифра 3,245 млн тонн). Индикативный баланс по объемам поставки нефти из России в Белоруссию в 2020 году составляет до 24 млн тонн, в среднем по 2 млн тонн в месяц.