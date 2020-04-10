Банки отказали в реструктуризации кредитов из-за коронавируса более 60 тыс. россиян

ЦБ будет следить за банками с высокой долей отказов, предупредила Набиуллина

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Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Физлица подали 107 тыс. заявок на реструктуризацию кредитов из-за коронавируса, по 65 тыс. отказы, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции в пятницу.

Она заверила, что ЦБ будет следить за банками, у которых высокая доля отказов. "С 20 марта от заемщиков поступило более 107 тыс. заявлений об изменении условий кредитного договора в связи со снижением дохода из-за эпидемии, из них 84 тыс. (это 79% заявок) - по потребительским кредитам, 23 тыс. (это 21%) - по ипотечным кредитам. При этом за период с 1 по 7 апреля поступило 76 тыс. заявлений, что в 2,5 раза больше, чем за период с 20 по 31 марта", - сообщила Набиуллина.

Она констатировала рост скорости подачи заявлений на реструктуризацию. "По состоянию на 7 апреля банками было рассмотрено 76 тыс. заявлений, это 71% от поступивших заявлений, удовлетворено - около 15% от рассмотренных заявлений: 9 тыс. - по потребительским кредитам, 2,5 тыс. - по ипотечным. Отказано в удовлетворении по 65 тыс., еще 31 тыс. заявлений находится в стадии рассмотрения", - озвучила данные глава ЦБ.

Набиуллина обратила внимание на наличие пока большой доли отказов в реструктуризации этих кредитов, но отметила, что текущая статистика в значительной степени отражает данные по реструктуризации до вступления в силу закона о льготном периоде по кредитам. "То есть это отказы по тем программам, которые были разработаны непосредственно самими банками", - отметила глава ЦБ и добавила, что первые данные о рассмотрении и об отсрочках платежей в рамках нового закона о "кредитных каникулах" регулятор планирует получить уже на следующей неделе.

"Мы будем очень внимательно анализировать не только абсолютные цифры по реструктурированным кредитам, но и соотношение между поступившими и удовлетворенными заявками. Если мы будем видеть, что банк почему-то менее лоялен к своим клиентам, чем другие банки, будем отдельно изучать причины этого и работать с банком", - подчеркнула глава ЦБ.