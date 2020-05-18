Москва вернет самозанятым почти 500 млн рублей налогов

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Москва вернет самозанятым 495 млн рублей налогов, уплаченных в 2019 году, сообщил сайту мэрии заммэра города по экономической политике Владимир Ефимов. Выплаы положены 194 тысячам человек, которые заплатили налог на профессиональный доход, полученный в столице.

О возврате этого налога за 2019 год ранее объявил президент Владимир Путин. Также самозанятым пообещали предоставить налоговый капитал в размере одного МРОТ, который они смогут использовать для взаиморасчетов с бюджетом по налоговым платежам в 2020 году. По словам Ефимова, эти меры поддержки позволят самозанятым снизить налоговую нагрузку и сэкономить деньги для сохранения бизнеса.

Сейчас город вместе с федеральными структурами вырабатывает максимально упрощенный способ возврата этих налогов, добавил заммэра.

На 1 мая 2020 года, в Москве в качестве самозанятых было зарегистрировано 275 тысяч человек. Их совокупный налогооблагаемый доход превысил 54 миллиарда рублей.