Каждый десятый трудоспособный россиянин назвал себя самозанятым

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Почти каждый десятый житель России (11%), находящийся в трудоспособном возрасте, называет себя "фрилансером", или, в соответствии с терминологией нынешнего законодательства РФ, самозанятым, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, поступившие в "Интерфакс".

Согласно исследованию, почти половина респондентов, не являющихся фрилансерами (48%), полагает, что смогла бы работать как самозанятые, а 41% опрошенных из этой категории полагает, что такой график не для них.

В свою очередь большинство россиян трудоспособного возраста, не относящихся к самозанятым (70%) не хотели бы становиться фрилансерами, противоположное мнение у 23% респондентов.

По данным ВЦИОМ, 34% россиян считают, что самозанятые трудятся гораздо эффективнее, чем сотрудники с постоянной работой, а 12% сограждан полагают, что отдача от фрилансеров гораздо меньше. Более четверти (28%) респондентов считают, что эффективность фрилансеров и сотрудников с постоянной работой одинакова.

Инициативный всероссийский опрос был проведен 24 февраля 2020 года среди 1600 россиян в возрасте от 18 лет.