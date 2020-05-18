Турбизнес увидел в законопроекте о поддержке отрасли угрозу массовых банкротств

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Российский союз туриндустрии (РСТ) и Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) призвали руководство страны не допустить массового банкротства туроператоров. Они обратили внимание, что законопроект о поддержке отрасли не включает меры помощи компаниям, занимающимся выездным туризмом.

Их открытое письмо подписали и.о. президента РСТ и руководитель комиссии по туриндустрии РСПП Сергей Шпилько, глава комитета по предпринимательству в сфере туризма Торгово-Промышленной Палаты России Юрий Барзыкин, а также более 8200 предствителей турбизнеса. Как сообщила пресс-секретарь РСТ Ирина Тюрина, сбор подписей под обращением продолжается, поскольку второе чтение законопроекта намечено на 20 мая.

12 мая Госдума приняла в первом чтении поправки о праве правительства России в случае ограничения въезда в какую-либо страну приостановить обязательство туроператоров возвращать туристам деньги за билеты, если они могут предложить равнозначный тур в другие сроки и если клиент согласится на замену. Речь шла об оформлении перенесенных обязательств в виде ваучеров.

15 мая в законопроект внесли уточнение о том, что воспользоваться отсрочкой обязательств смогут только компании, занимающиеся внутренним и въездным туризмом. В обращении говорится, что эта поправка в случае ее принятия разрушит весь туристический рынок.

Компании, отправляющие туристов за рубеж, должны будут одномоментно вернуть деньги почти двум миллионам туристов, что практически не реально: основная часть этих средств была получена в рамках акций раннего бронирования и уже переведена поставщикам услуг - авиакомпаниям, отелям, принимающим компаниям в разных странах, говорится в письме. Уплаченные туристами деньги не лежат на счетах туроператоров, а получить их обратно не представляется возможным, так как в туристической отрасли по всему миру полностью остановлены продажи, и никто никому ничего не возвращает, объясняют туроператоры.

"Многие страны приняли решения об отсрочке обязательств туроператоров, но ни одной из них не пришло в голову поразить при этом в правах туроператоров по выездному туризму и наказать туристов, которые хотели, но не смогли из-за эпидемии выехать за рубеж... Отказ туроператорам в праве переносить туры за рубеж на срок, установленный правительством РФ, нанесет удар и по внутреннему туризму. Большинство участников рынка продают туры и за границу, и по России, а им почему-то хотят разрешить откладывать обязательства только по внутренним турпоездкам", - говорится в обращении.

Авторы письма просят дать отрасли возможность избежать банкротств и выполнить обязательства перед туристами. Они призывают дать законодательную возможность всем туроператорам отсрочить выполнение обязательств по проданным турам.