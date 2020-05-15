Туроператоры РФ аннулируют заграничные туры с вылетами в июне

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Крупные туроператоры начали аннулировать туры по всем зарубежным направлениям с вылетами в июне из-за полной неопределенности с датами снятия ограничений как в России, так и за рубежом, сообщили "Интерфаксу" в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

"Такое решение, в частности, приняли Coral Travel, ANEX Tour, PEGAS Touristik. Компании предлагают клиентам перенести поездки и использовать уже внесенную оплату для приобретения туров на более поздние даты вплоть до конца 2021 года", - рассказали в АТОР.

Туроператоры отмечают, что поскольку туры с перелетом на чартерных рейсах аннулируются без фактически понесенных затрат, туристы смогут использовать для новых путешествий их полную стоимость. Для регулярных рейсов размер возврата зависит от политики авиакомпаний.

Как сообщалось, из-за ограничения Россией и другими странами международного авиасообщения для предотвращения распространения коронавируса сотни тысяч российских туристов не смогли отправиться за рубеж по приобретенным путевкам.