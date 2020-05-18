"Роснефть" заморозила свой проект в Бразилии из-за сделки ОПЕК+

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - "Роснефть" заморозила проект Солимойнс в Бразилии из-за сделки ОПЕК+.

Как сообщил ранее первый вице-президент компании Павел Федоров в ходе телефонной конференции с аналитиками: "Если говорить о проектах, которые были заморожены на ранней стадии (из-за сделки ОПЕК+), это ВНХК, Солимойнс в Бразилии и другие".

В пресс-службе "Роснефти" пояснили, что проект Солимойнс "находится на ранней стадии геологоразведки". "В предыдущие годы был выполнен значительный объем поисково-разведочных работ, включающих в себя сейсморазведку 2D/3D, а также бурение четырех поисково-разведочных скважин", - рассказали в пресс-службе.

"В связи с актуализацией инвестиционной программы компании в рамках действующего соглашения ОПЕК+ принято решение оптимизировать работу по проекту", - заявили представители "Роснефти". Там также добавили, что компания "будет исполнять условия лицензионных соглашений".

Ранее исполнительный директор "Роснефти" Игорь Сечин сообщил, что с учетом драматического состояния нефтяного рынка "Роснефти" придется оптимизировать часть капитальных затрат, планируется затраты в сумме 750 млрд руб. в 2020 году (950 млрд в 2019-м).

Компания в рамках сокращения капзатрат в числе основных направлений оптимизации указывает замедление новых проектов развития и высокорисковых долгосрочных проектов (включая проекты с партнерами), сокращение расходов на поддержание с выполнением требований промышленной безопасности и исключением экологических рисков, сдвиг краткосрочных наименее рентабельных проектов, повышение предельной нормы доходности по отдельным видам проектов.

В Бразилии "Роснефть" разрабатывает проект разведки и добычи углеводородов с газовым потенциалом в бассейне реки Солимойнс (штат Амазонас). Компании принадлежит 13 лицензионных участков общей площадью около 32,6 тыс. кв. км. По оценкам консалтинговой компании DeGolyer and MacNaughton, участки содержат условные ресурсы природного газа в объеме 60 млрд кубометров. Перспективные ресурсы нефти и конденсата составляют 57 млн тонн, газа - 176 млрд кубометров.

В июне 2019 года Rosneft Brasil (100%-е дочернее предприятие "Роснефти") и власти штата Амазонас подписали соглашение, в соответствии с которым проекту Солимойнс будут предоставлены налоговые стимулы, меры поддержки строительства необходимой инфраструктуры.