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Сменился директор "Восточного нефтехимического комплекса"

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Гендиректор проекта "Восточный нефтехимический комплекс" (ВНХК) Павел Кордюков покинул должность, его место занял другой выходец из "Роснефти" - Алексей Киреев.

Соответствующие изменения внесены в ЕГРЮЛ 10 сентября. Новое место работы Кордюкова не указано.

Смена гендиректора - первое официальное событие с начала 2022 года в рамках проекта, когда сообщалось, что ВНХК вновь находится в активной фазе обсуждения на правительственном уровне. Тогда "Роснефть" и различные ведомства актуализировали оценку проекта, обсуждали IRR, источники финансирования, сырье.

"Роснефть" ранее планировала построить на Дальнем Востоке ВНХК, первая очередь которого включала бы НПЗ мощностью 12 млн тонн нефти в год, вторая - нефтехимический комплекс на 3,4 млн тонн нефти в год. Предварительная оценка суммы средств, необходимых для реализации проекта ВНХК (включая инвестиции в строительство инфраструктурных объектов), составляла более 700 млрд рублей.

В сентябре 2016 года "Роснефть" договорилась с Китайской национальной химической корпорацией (ChemChina) о создании совместного предприятия для реализации проекта. Предполагалось, что в СП российской НК будет принадлежать 60%, ChemChina - 40%. Однако в декабре 2017 года НК сообщила, что продолжает вести переговоры с рядом партнеров и рассчитывает в ближайшие год-два определиться с выбором.

Не найдя поддержки у Минфина в части предоставления льгот проекту, в мае 2019 года "Роснефть" заявила о нерентабельности ВНХК в существующих налоговых условиях и исключила его из своего инвестиционного плана. При этом и Минэнерго, и Минфин не раз заявляли, что проект необходим, и обсуждение экономических льгот и стимулов для него будет продолжено.

Президент Владимир Путин в начале декабря 2020 года поручил правительству совместно с "Роснефтью" и "Газпромом" до 31 мая 2021 года рассмотреть вопрос о возможных мерах государственной поддержки ВНХК, включая меры налогового стимулирования.

Минфин и "Роснефть" в рамках поддержки ВНХК рассматривали разные варианты, в том числе софинансирование инфраструктуры.

ВНХК Минфин Минэнерго Роснефть ChemChina Павел Кордюков Алексей Киреев
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