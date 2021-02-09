Дума разрешит проводить собрания акционеров заочно до конца 2021 года

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Депутаты Госдумы приняли во втором чтении законопроект № 1026967-7, по которому проведение годовых собраний АО и ООО продлевается до 31 декабря 2021 года.

Эти поправки были внесены в палату в начале февраля. В случае их принятия они вступят в силу через десять дней после публикации.

В 2020 году из-за пандемии коронавируса Госдума разрешила проводить в заочной форме годовые собрания акционеров АО и ООО для утверждения годового отчета. Также депутаты разрешили проводить такие собрания не позднее 30 сентября, тогда как ранее их можно было проводить только до 30 июня.

Рассматриваемые поправки предполагают, что до конца 2021 года можно будет заочно проводить собрания акционеров АО по избранию совета директоров или наблюдательного совета, по избранию ревизионной комиссии, утверждению аудитора, утверждению годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества. Также заочно можно будет проводить собрания ООО по вопросу утверждения годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов.