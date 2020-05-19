Общенациональный план восстановления экономики РФ внесут в правительство 25 мая

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Минэкономразвития РФ в среду, 20 мая, внесет в правительство новый трехлетний макропрогноз, а в понедельник, 25 мая, - общенациональный план восстановления экономики, заявил глава ведомства Максим Решетников на встрече президента Владимира Путина с членами кабмина.

"Мы сейчас заканчиваем прогноз (социально-экономического развития РФ - ИФ), который будет завтра представлен в правительство РФ. Там все поквартально мы спрогнозировали", - сказал министр.

"Мы его синхронизируем вместе с общенациональным планом, который тоже заканчиваем формировать и в понедельник представим в правительство", - добавил он. По его словам, работа над планом идет совместно с ЦБ под руководством первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова.

План восстановления российской экономики

Как сообщалось, Путин поручил правительству России к 1 июня представить общенациональный план действий по восстановлению и росту экономики, занятости и доходов населения.

Согласно проекту плана, он будет разбит на три этапа - до конца 2021 года, говорил "Интерфаксу" источник, знакомый с ходом работы над документом.

Основными показателями плана (согласно проекту документа) на конец 2021 года являются: устойчивый рост реальных денежных доходов населения; снижение безработицы до уровня не более 5%; выход на устойчивый рост ВВП на уровне не менее 2,5% в годовом исчислении.

Для достижения целей плана предлагается решение следующих задач на конец 2021 года: рост реальной заработной платы на уровне не менее 2,5% в годовом исчислении; уменьшение доли населения с доходами менее прожиточного минимума ниже уровня 2019 г.; рост инвестиций в основной капитал на уровне не менее 4,5% в годовом исчислении; рост несырьевого неэнергетического экспорта на уровне не менее 5%; рост индекса производства обрабатывающей промышленности на уровне не менее 3%; рост розничного товарооборота на уровне не менее 4%; рост объема платных услуг населению на уровне не менее 3%.