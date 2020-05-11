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Путин поручил к 1 июня представить план по восстановлению доходов населения

Путин поручил к 1 июня представить план по восстановлению доходов населения
В Москве
Фото: Reuters

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин поручил правительству к 1 июня представить план действий по восстановлению и росту экономики, занятости и доходов населения.

"Правительству РФ разработать совместно с высшими должностными лицами субъектов Российской Федерации, с участием представителей общероссийских объединений предпринимателей и представить общенациональный план действий, обеспечивающих восстановление занятости и доходов населения, рост экономики и долгосрочные структурные изменения в экономике", - говорится в его поручениях, опубликованных на сайте Кремля.

Пандемия коронавируса

Срок исполнения поручения - 1 июня этого года.

Президент утвердил перечень поручений по итогам совещания с высшими должностными лицами субъектов России по вопросам противодействия распространению COVID-19, состоявшегося 28 апреля.

Накануне сообщалось, что правительство РФ выделит 81,1 млрд рублей на предоставление субсидий малому и среднему бизнесу из отраслей, пострадавших от коронавируса.

Ранее в понедельник оперштаб рассказал, что число случаев новой коронавирусной инфекции в России за прошедшие сутки выросло на 11 656. На сегодня в стране насчитывается 221 344 заболевших COVID-19.

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Бразилия стала первой латиноамериканской страной, где число зараженных превысило 100 тысяч человек. В стране зарегистрировали свыше 121,6 тыс. случаев инфицирования. На фото: медсестра из племени Уитото в маске с надписью "жизнь коренных народов имеет значение".
Владимир Путин Коронавирус

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