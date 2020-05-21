Власти Алтайского края встревожены планами по сокращениям на "Алтайвагоне" и "Бийском котлозаводе"

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - В Алтайском крае ситуация на рынке труда ухудшилась в апреле из-за планируемых "массовых высвобождений" на крупных предприятиях региона, сообщила начальник управления по труду и занятости населения Надежда Капура.

"О массовых высвобождениях заявили наши такие системообразующие предприятия, как "Алтайвагон" и Рубцовский филиал завода, "Бийский котельный завод" и "Алтайхимпром", - сказала она.

По ее данным, максимальный уровень неполной занятости был зафиксирован в регионе 12 апреля, он составил 12 500 человек. Сейчас этот показатель снижен почти вдвое - до 6900 человек.

Ранее, в 2019 году, регион снизил уровень безработицы и сокращений в организациях. Так, в прошлом году по сравнению с 2018 годом число сокращенных снизилось более чем на 1000 работников, до 3600 человек.

АО "Алтайвагон" выпускает грузовые вагоны, в том числе цистерны, полувагоны, крытые вагоны и платформы. Головное предприятие в Новоалтайске (Алтайский край) занимается разработкой и изготовлением новых моделей, а также осуществляет ремонт грузовых вагонов. Филиал в Рубцовске производит стальное литье.

"Бийский котельный завод" основан в 1942 году. Он выпускает паровые и водогрейные котлы средней и малой мощности, а также котельно-вспомогательного оборудования для промышленной и коммунальной энергетики.

В апреле 2020 года ООО "Торговый дом "Мир сварки" (Новосибирск) и Сбербанк направили в Арбитражный суд Свердловской области заявление о банкротстве котлозавода. Заявления пока не рассмотрены.

"Алтайхимпром" до банкротства в 2011 году был одним из крупнейших предприятий химической промышленности Алтайского края, выпускавшим кремнийорганические жидкости, фторотан, железо двухлористое, полиэтилсилоксановые жидкости, дезинфицирующие средства, всего более 70 наименований химической продукции. После банкротства завода на его базе создавалось несколько мелких производств.