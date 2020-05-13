В Конфедерации труда общую численность безработных в РФ оценили в 8 млн человек

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Реальный рост безработицы в РФ с начала апреля привел к тому, что на данный момент фактически незанятым оказался каждый десятый трудоспособный россиянин (порядка 8 млн человек в общей сложности), считает президент Конфедерации труда России (КТР), член СПЧ Борис Кравченко.

"Численность зарегистрированных безработных, по состоянию на начало апреля, была на уровне 800 тыс. человек. Если оценивать количество безработных по методике Международной организации труда, то есть с учетом всех россиян, фактически оставшихся без работы, получается уже более 4,5 млн. человек без работы", - сказал Кравченко в среду "Интерфаксу".

"По последним данным, зарегистрированных безработных уже 1,4 млн человек. Это означает, что по методике МОТ уровень общей безработицы в стране на данный момент может составлять до 8 млн человек. Понятно, что это весьма приблизительная цифра, но с ней согласны очень многие специалисты. Если эта проекция верна, а она, скорее всего, верна, то мы имеем сейчас очень беспокойную динамику", - подчеркнул собеседник агентства.

КТР является одним из крупнейших российских профсоюзных объединений, в членских организациях состоят около 2 млн человек.

Методика МОТ по расчету безработицы

Методика Международной организации труда (МОТ) учитывает не только зарегистрированных безработных, но и всех фактически незанятых. К безработным, применительно к стандартам МОТ, относятся лица в возрасте, установленном для измерения экономической активности населения, которые в рассматриваемый период одновременно удовлетворяли нескольким критериям.

Эти лица не имели работы (доходного занятия); занимались поиском работы, т.е. обращались в государственную или коммерческую службу занятости, использовали или помещали объявления в печати, непосредственно обращались к администрации организации (работодателю), использовали личные связи и т.д. или пытались организовать собственное дело; были готовы приступить к работе в течение обследуемой недели.

Обучающиеся, студенты, пенсионеры и инвалиды учитываются в качестве безработных, если они занимались поиском работы и были готовы приступить к ней.

Численность официальных безработных в РФ увеличилась в два раза - Путин

В понедельник, 11 мая, президент РФ Владимир Путин констатировал, что численность официально зарегистрированных безработных в России увеличилась в два раза по сравнению с началом апреля.

"Вот на какую острую, системную проблему хочу обратить сегодня ваше внимание. По последним данным, число официально зарегистрированных безработных в России достигло 1,4 млн", - сказал он в начале совещания по санитарно-эпидемиологической ситуации в стране.

Путин добавил, что "ситуация непростая и требует комплексных действий по стабилизации рынка труда, по поддержке людей, потерявших работу".