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В S7 допустили увольнение части сотрудников из-за сокращения полетной программы

В S7 допустили увольнение части сотрудников из-за сокращения полетной программы
Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Авиакомпания S7 Airlines из-за снижения числа рейсов может сократить персонал для оптимизации расходов, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе авиакомпании.

"К сожалению, в ситуации с существенным сокращением полетной программы S7 Airlines вынуждена работать над эффективной оптимизацией расходов, в том числе рассматривать сокращение персонала", - сообщили в пресс-службе, не уточнив, какое число сотрудников может подпасть под сокращение.

В авиакомпании добавили, что тем сотрудникам, которые готовы рассмотреть переезд в другой город, будет доступна возможность перевода в подразделения S7 в Новосибирске, Иркутске, Владивостоке и Москве.

S7 - вторая по величине авиационная группа в РФ. Основана супругами Филевыми.

Ранее сообщалось, что авиакомпании РФ получат субсидии в размере 23,4 млрд рублей в расчете 365 рублей за каждого пассажира, потерянного в отчетном месяце 2020 года по сравнению с аналогичным месяцем 2019 года.

Между тем в Минтрансе РФ сообщили о планах начать восстановление внутреннего авиасообщения в июне. В министерстве выразили надежду, что международные перелеты возобновятся в июле.

Хроника 27 января – 20 мая 2020 годаЭкономический кризис
S7 Airlines

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