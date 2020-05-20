"Магнит" запустил пилотный проект экспресс-доставки продуктов с "Яндекс.Лавкой"

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Ритейлер "Магнит" и "Яндекс.Лавка" запустили пилотный проект: "Яндекс.Лавка" начала тестировать экспресс-доставку продуктов более доступной ценовой категории, партнером выступил "Магнит", ставший основным поставщиком продукции для двух новых точек "Лавки" в Москве.

Это первый проект "Магнита" на рынке экспресс-доставки продуктов питания, сказал "Интерфаксу" представитель ритейлера. Для "Яндекс.Лавки" это первый опыт работы с более доступным ассортиментом, продукты в новых пилотных точках будут обходиться примерно на 20% дешевле, чем в магазинах. Решение о масштабировании проекта будет принято по итогам пилотирования.

Две тестовые точки "Яндекс.Лавки" открылись на юге и юго-востоке Москвы. В рамках пилотного проекта "Магнит" обеспечивает подавляющую часть ассортимента этих складов партнера. Покупателям доступно около 2 тыс. наименований самых популярных товаров, в том числе готовая еда.

Это, в частности, овощи, фрукты, бакалея, мясная и рыбная продукция, полуфабрикаты, кондитерские изделия, напитки, корма для животных, в том числе под собственными торговыми марками "Магнита". Стоимость товаров такая же, как и в обычных магазинах ритейлера, а в некоторых случаях ниже - например, на часть овощей и фруктов.

Поставки от розничной сети осуществляются ежедневно, кулинария доставляется из ближайших супермаркетов "Магнита" в специальной термотаре. Часть ассортимента "Лавки" останется неизменной. Так, на новых точках будет доступен хлеб и готовая еда от ресторанов-партнеров.

"Яндекс.Лавка"

"Яндекс.Лавка" объединяет сеть компактные dark stores (магазины-склады для сборки заказов) в жилых районах. Сделать заказ можно через приложения "Яндекс", "Яндекс.Еда" и "Яндекс.Такси", а также на странице eda.yandex. Процесс сбора в "дарксторе" в среднем занимает около 2 минут, а радиус доставки составляет около 2 километров или 8 минут на велосипеде до дальней точки.

Заказы доставляются клиентам бесплатно в течение 10-15 минут. Все заказы в период пандемии доставляются бесконтактным способом: курьер в маске и перчатках кладет пакеты на термосумку и отходит на безопасное расстояние, пока клиент забирает продукты.

"Магнит"

"Магнит" - крупнейший в России ритейлер по числу магазинов и второй по выручке. На конец марта под управлением компании было 20,86 тыс. магазинов, включая 14 594 магазина "у дома", 472 супермаркета и 5 794 магазина дрогери. В 2019 году выручка компании составила 1,369 трлн рублей.

Пока у "Магнита" нет крупных проектов в области e-grocery. Весной прошлого года компания запустила пилотные проекты по доставке товаров из своих магазинов совместно с партнерами. В частности, в Краснодаре был запущен сервис доставки продовольственных и непродовольственных товаров из супермаркетов "Магнит" вместе с компанией Broniboy. В Москве партнером ритейлера стал сервис доставки iGooods.

В своем годовом отчете ритейлер сообщал, что может сделать "первые шаги" в развитии онлайн-продаж в текущем году. "Мы также рассматриваем возможность сделать первые шаги в сфере электронной коммерции в 2020 г., которые послужат основой для будущего активного развития в этом направлении", - говорится в отчете "Магнита" за 2019 год.

Приход в "Магнит" бывшего гендиректора Lamoda

Ранее в мае "Магнит" объявил, что назначил исполнительным директором Флориана Янсена - бывшего CEO онлайн-ритейлера Lamoda. Вместе с ним в "Магнит" перешли несколько топ-менеджеров из Lamoda. Новая команда возглавит процесс масштабной цифровой трансформации "Магнита", объявил ритейлер. В ее задачи, в частности, входит запуск эффективной омниканальной платформы в ответ на изменяющиеся потребности покупателей.

Затем ритейлер запустил пилотный проект доставки из 18 своих супермаркетов в Ростове-на-Дону и Волгограде совместно с Pony Express.

Прежний владелец "Магнита" Сергей Галицкий скептически относился к идее продавать продукты питания онлайн. После смены акционеров в 2018 году ритейлер разработал новую пятилетнюю стратегию развития, частью которой стало развитие e-commerce.