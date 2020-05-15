Россиянам могут разрешить банкротиться без суда через приставов и МФЦ

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Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Внесудебным банкротством граждан будут заниматься приставы и многофункциональные центры (МФЦ).

Эта процедура станет доступной должникам с непогашенными обязательствами от 50 тыс. до 500 тыс. рублей, у которых ранее приставы не нашли имущества и закрыли исполнительное производство по этой причине, следует из доработанного законопроекта, с которым ознакомился "Интерфакс".

Такая конструкция документа отражает позицию Банка России, которую он сформулировал в ходе доработки законопроекта о внесудебном банкротстве граждан ко второму чтению. Его внес в Госдуму в сентябре 2019 года единоросс Николай Николаев, в феврале 2020 года Госдума приняла законопроект в первом чтении.

А в конце марта 2020 года президент РФ Владимир Путин в срок до 17 апреля рекомендовал Госдуме совместно с правительством упростить процедуру банкротства граждан. Для этого им рекомендовалось "обеспечить принятие" законопроекта о внесудебном порядке признания гражданина банкротом.

Однако принять документ в апреле парламентарии не смогли из-за споров о том, кто будет вправе воспользоваться внесудебной процедурой. Но теперь требования к гражданам, которые желают воспользоваться внесудебным банкротством, радикально сокращены: оставлено одно условие - наличие оконченного исполнительного производства из-за отсутствия у должника какого-либо имущества. Размер и состав требований к должнику в рамках такого производства не будет иметь значения.

В предыдущей редакции документа от кандидата в банкроты требовался официальный статус безработного, доход на каждого члена семьи менее регионального прожиточного минимума более трех месяцев. Также было условие о том, что в течение полугода до обращения с заявлением у человека возникло не более четверти долга, а если долг вытекает из кредита или займа, то соответствующий договор должен действовать не менее года и заемщик должен был внести не менее девяти платежей (или не меньше трех, если брал "кредитные каникулы").

Еще одно радикальное изменение в законопроекте

Еще одно радикальное изменение - заниматься внесудебным банкротством граждан будут приставы и многофункциональные центры (МФЦ). Для граждан их услуги будут бесплатными. До этого планировалось, что эти услуги гражданам будут оказывать арбитражные управляющие, нотариусы и МФЦ.

Проект отводит приставам семь рабочих дней на внесение данных о внесудебном банкротстве гражданина в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве ("Федресурс"), если подтвердится факт наличия закрытого исполнительного производства.

Процедура внесудебного банкротства будет длиться 6 месяцев. На это время приостанавливается взыскание с гражданина долгов, за исключением тех, которые он не указал в заявлении приставу или МФЦ. Также мораторий на взыскание не действует в отношении требований о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью и ряду других. Пока длится процедура, гражданин не вправе получать займы, кредиты, выступать поручителем и т.п.

В течение срока процедуры кредитор, которого должник не укажет в своем заявлении о банкротстве, может добиться перевода ее в традиционный судебный формат. Заканчивается процедура автоматическим признанием гражданина банкротом, долги его признаются безнадежной задолженностью.