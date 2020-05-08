Банки РФ в апреле нарастили корпоративные кредиты на 1,2%

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Российские банки в апреле, по предварительным данным, нарастили корпоративный кредитный портфель примерно на 1,2%, розничный - сократили приблизительно на 0,6%, сообщила председатель Банка России Эльвира Набиуллина в ходе онлайн пресс-конференции в пятницу.

"У нас есть первые данные по банковскому сектору за апрель. Динамика в целом была достаточно сдержанной, за исключением корпоративных кредитов, на которые сохранялся повышенный спрос. Требования к российским компаниям увеличились приблизительно на 1,2%. Это ниже рекордного роста в марте, тогда было 2,6%, но заметно выше средних значений до введения ограничительных мер, что отражает возросшую потребность компаний в банковском финансировании на фоне снижения денежных потоков и сужения облигационного рынка", - сказала Набиуллина.

Она объяснила снижение розничного кредитного портфеля в апреле примерно на 0,6% двумя факторами. "С одной стороны, банки, вероятно, стали осторожнее выдавать новые кредиты, чтобы избежать роста потерь в будущем, а с другой, люди сами могут менее охотно их брать из-за неуверенности в отношении стабильности своих доходов", - отметила глава ЦБ.

По ее словам, ситуация со вкладами населения в апреле улучшилась после падения в марте на 1%. "По предварительным данным, по итогам апреля прирост средств на счетах физических лиц составил около 0,8%", - добавила Набиуллина.

При этом депозиты юрлиц в банках РФ в апреле сократились где-то на 1,4%, но это снижение было компенсировано притоком государственных средств, сказала председатель ЦБ.

Пик просрочек по кредитом впереди

Пик просрочки по кредитам придется на вторую половину этого года, возможно, начало следующего, однако у российских банков есть запас прочности, сообщила Набиуллина.

Те негативные явления в экономике, которые в настоящий момент происходят из-за пандемии COVID-19, еще не отразились на цифрах отчетности. По словам Набиуллиной, введенные различные послабления для граждан и финансовых организаций, например, возможность реструктуризации кредитов, позволяют растянуть время признания убытков для банков.

"Пока просрочка увеличилась не сильно. Что касается влияния на капитал и устойчивость банков, то мы не ожидаем здесь значимого влияния, потому что у банков есть запас капитала, есть буферы, которые по мере необходимости могут быть использованы, в том числе, по потребительским кредитам около 500 млрд рублей накоплено. Плюс к этому у банков прибыль в прошлом году была значимой, все эти средства могут быть использоваться для увеличения капитала", - сказала глава Банка России.

Невыплата дивидендов - разумная мера

Она отметила, что невыплата дивидендов или уменьшение их размеров российскими банками были бы разумным решением в этом году.

"Банки должны будут оценить свои возможные потери, насколько это потребует дополнительно капитала, и принять решение либо о том, чтобы не выплачивать дивиденды, и это было бы абсолютно разумным решением для того, чтобы сохранить и увеличить капитал, в том числе для кредитования экономики в период восстановления, либо уменьшить размеры этих дивидендов", - сказала Набиуллина на пресс-конференции в пятницу.

По оценке главы ЦБ, решения будут приниматься "ближе к осени".

"Я думаю, что сами банки изучают ситуацию, оценивают свое финансовое состояние, возможные свои будущие потери. Мы рекомендовали, и банки, в принципе, следуют этим рекомендациям, перенести рассмотрение вопросов по дивидендам на конец августа - сентябрь", - сказала Набиуллина.

Ранее ЦБ дал банкам рекомендацию о переносе решений по выплате дивидендов.