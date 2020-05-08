Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:33Заразились
на 08.05В России 187 859+10 699В мире 3 845 718+90 377

Банки РФ в апреле нарастили корпоративные кредиты на 1,2%

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Российские банки в апреле, по предварительным данным, нарастили корпоративный кредитный портфель примерно на 1,2%, розничный - сократили приблизительно на 0,6%, сообщила председатель Банка России Эльвира Набиуллина в ходе онлайн пресс-конференции в пятницу.

"У нас есть первые данные по банковскому сектору за апрель. Динамика в целом была достаточно сдержанной, за исключением корпоративных кредитов, на которые сохранялся повышенный спрос. Требования к российским компаниям увеличились приблизительно на 1,2%. Это ниже рекордного роста в марте, тогда было 2,6%, но заметно выше средних значений до введения ограничительных мер, что отражает возросшую потребность компаний в банковском финансировании на фоне снижения денежных потоков и сужения облигационного рынка", - сказала Набиуллина.

Она объяснила снижение розничного кредитного портфеля в апреле примерно на 0,6% двумя факторами. "С одной стороны, банки, вероятно, стали осторожнее выдавать новые кредиты, чтобы избежать роста потерь в будущем, а с другой, люди сами могут менее охотно их брать из-за неуверенности в отношении стабильности своих доходов", - отметила глава ЦБ.

По ее словам, ситуация со вкладами населения в апреле улучшилась после падения в марте на 1%. "По предварительным данным, по итогам апреля прирост средств на счетах физических лиц составил около 0,8%", - добавила Набиуллина.

При этом депозиты юрлиц в банках РФ в апреле сократились где-то на 1,4%, но это снижение было компенсировано притоком государственных средств, сказала председатель ЦБ.

Пик просрочек по кредитом впереди

Пик просрочки по кредитам придется на вторую половину этого года, возможно, начало следующего, однако у российских банков есть запас прочности, сообщила Набиуллина.

Те негативные явления в экономике, которые в настоящий момент происходят из-за пандемии COVID-19, еще не отразились на цифрах отчетности. По словам Набиуллиной, введенные различные послабления для граждан и финансовых организаций, например, возможность реструктуризации кредитов, позволяют растянуть время признания убытков для банков.

"Пока просрочка увеличилась не сильно. Что касается влияния на капитал и устойчивость банков, то мы не ожидаем здесь значимого влияния, потому что у банков есть запас капитала, есть буферы, которые по мере необходимости могут быть использованы, в том числе, по потребительским кредитам около 500 млрд рублей накоплено. Плюс к этому у банков прибыль в прошлом году была значимой, все эти средства могут быть использоваться для увеличения капитала", - сказала глава Банка России.

Невыплата дивидендов - разумная мера

Она отметила, что невыплата дивидендов или уменьшение их размеров российскими банками были бы разумным решением в этом году.

"Банки должны будут оценить свои возможные потери, насколько это потребует дополнительно капитала, и принять решение либо о том, чтобы не выплачивать дивиденды, и это было бы абсолютно разумным решением для того, чтобы сохранить и увеличить капитал, в том числе для кредитования экономики в период восстановления, либо уменьшить размеры этих дивидендов", - сказала Набиуллина на пресс-конференции в пятницу.

По оценке главы ЦБ, решения будут приниматься "ближе к осени".

"Я думаю, что сами банки изучают ситуацию, оценивают свое финансовое состояние, возможные свои будущие потери. Мы рекомендовали, и банки, в принципе, следуют этим рекомендациям, перенести рассмотрение вопросов по дивидендам на конец августа - сентябрь", - сказала Набиуллина.

Ранее ЦБ дал банкам рекомендацию о переносе решений по выплате дивидендов.

ЦБ РФ Эльвира Набиуллина

Новости
Экономический кризис

ЦБ спрогнозировал замедление продовольственной инфляции после скачка в апреле

"АвтоВАЗ" решил зарегистрировать бренды Kayna, Forta и Tensa

"АвтоВАЗ" решил зарегистрировать бренды Kayna, Forta и Tensa
Экономический кризис

Набиуллина допустила снижение ключевой ставки сразу на 1 п.п.

Набиуллина допустила снижение ключевой ставки сразу на 1 п.п.

Банки реструктурировали кредиты МСБ на 343 млрд рублей

Названа причина остановки торгов на Московской бирже

Московская биржа внезапно приостановила торги на фондовом рынке

Владивосток оказался лидером по увольнениям из-за коронавируса

Владивосток оказался лидером по увольнениям из-за коронавируса
Экономический кризис

Аналитики предрекли инфраструктурному сектору в РФ потерю 818 млрд руб. из-за пандемии

Аналитики предрекли инфраструктурному сектору в РФ потерю 818 млрд руб. из-за пандемии

Глава Крыма назвал невозможным прием туристов из других регионов в этом году

Квартальная прибыль ВТБ по МСФО снизилась на 14%

Квартальная прибыль ВТБ по МСФО снизилась на 14%
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');