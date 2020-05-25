Рубль повысился к доллару и евро на старте торгов на фоне продолжающей дорожать нефти

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Доллар и евро умеренно снижаются на "Московской бирже" в понедельник утром, рубль укрепляется к бивалютной корзине на фоне дорожающей нефти.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 71,41-71,59 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 71,55 руб./$1 (-9,25 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро подешевел до 77,88 руб./EUR1 (-20,25 копейки). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 14,04 копейки к уровню закрытия пятницы, до 74,4 рубля.

Доллар при этом оказался на 33,29 копейки ниже уровня действующего официального курса, евро - на 56,56 копейки ниже официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль умеренно подрастает к доллару и евро на старте торгов на фоне нефти, дорожающей на сигналах дальнейшего сокращения добычи в США при продолжающемся восстановлении спроса. Котировки "черного золота" росли уже четыре недели подряд на фоне роста потребления в Китае, где большинство предприятий уже возобновило работу после приостановки из-за эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19. Другие страны постепенно смягчают ограничения, введенные с целью сдерживания распространения коронавируса, что дает надежду на дальнейший рост спроса.

При этом трейдеры опасаются, что растущая напряженность в отношениях Вашингтона и Пекина может затруднить восстановление спроса. Отношения США и Китая резко испортились после того, как Вашингтон обвинил власти КНР в недостаточно быстром раскрытии информации о вспышке коронавирусной инфекции. Кроме того, стороны расходятся во мнениях по вопросу Гонконга, где Пекин стремится усилить свое лидерство.

В четверг власти Китая заявили о намерении принять законопроект, создающий "механизм правоприменения для обеспечения национальной безопасности" в Гонконге. Это вызвало новую волну протестных акций в Гонконге, которые прекратились после начала распространения коронавируса. Городская полиция заявила, что в воскресенье арестовала более 180 участников несанкционированных шествий и митингов, применив для их разгона спецсредства.

Советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен сказал в воскресенье в эфире телеканала NBC, что против Китая могут быть введены санкции в случае принятия закона.

Тем временем, министерство торговли США внесло в "черный список" 33 китайские компании и организации, которые, по мнению американских властей, имеют отношение к ущемлению прав мусульманского населения в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР или же угрожают национальной безопасности США.

В выходные министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что определенные силы в Штатах толкают страны к новой "холодной войне", призвав Вашингтон отказаться от попыток изменить КНР.

Нефть

Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 по Москве увеличилась на 0,23% - до $35,21 за баррель. По итогам торгов в пятницу июльские контракты подешевели на 2,6%. Фьючерсы на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожали на 0,93% - до $33,56 за баррель. К закрытию предыдущих торгов цена контрактов уменьшилась на 2%.

За минувшую неделю нефть Brent подорожала на 8,1%, WTI - на 12,6%.

Тем временем число действующих нефтегазовых буровых установок в США сократилось по итогам 11-й недели подряд, опустившись до минимума за всю историю отслеживания этих данных с 1940-х годов.

Их количество за неделю, завершившуюся 22 мая, уменьшилось на 21 единицу, до 318 установок, свидетельствуют данные американской нефтесервисной компании Baker Hughes. Показатель обновляет рекордные минимумы уже три недели подряд. Годом ранее в стране работало 983 буровых.

Количество нефтяных установок на прошлой неделе сократилось по итогам 10-й недели подряд - на 21 штуку, до 237 единиц, что является минимумом с 2009 года.