Полиция применила слезоточивый газ против участников нового митинга в Гонконге

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Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - В Гонконге полиция применила слезоточивый газ против протестующих, которые вышли на акцию против нового закона материкового Китая о госбезопасности, пишет "Би-би-си".

Это первая акция протеста в Гонконге после того, как Всекитайское собрание народных представителей начало рассматривать законопроект "О совершенствовании правовой системы и правоприменительного механизма Гонконга". Документ предполагает санкции за госизмену, мятеж, сепаратизм и диверсионную деятельность на территории Гонконга.

Как поясняет "Би-би-си", проект документа, который пока не принят, включает пункт о необходимости улучшить госбезопасность в Гонконге. Отмечается, что власти материкового Китая в случае необходимости могут сформировать необходимые органы безопасности. Критики заявляют, что это позволит Пекину иметь собственных силовиков В Гонконге.

В ответ на это на улицы вышли сотни демонстрантов. Они несли баннеры и выкрикивали антиправительственные лозунги. Некоторые протестующие заявляют, что закон криминализирует простые слова или точку зрения.

Полиция применила слезоточивый газ и перцовые балончики. Ранее власти Гонконга уже предупреждали, что не санкционируют массовые собрания из-за угрозы распространения коронавируса.

Как напоминает "Би-би-си", ранее некоторые иностранные политики раскритиковали законопроект, назвав его покушением на фундаментальные права и автономию Гонконга.

Однако документ получил поддержку лидера Гонконга Кэрри Лам, которая заявила, что традиционные свободы не пострадают от его принятия. Также власти уверены, что принятие закона не поставит под угрозу деятельность иностранных инвесторов.

Новые протесты во многом повторяют прошлогодние акции в Гонконге, которые были вызваны китайским законом об экстрадиции.