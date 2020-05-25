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ВТБ выдал льготные кредиты на зарплату на 18 млрд рублей

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - ВТБ выдал компаниям льготные кредиты на зарплатные проекты в объеме свыше 18 млрд рублей, говорится в сообщении госбанка.

Поддержка по подписанным соглашениям предназначена для более чем 200 тыс. человек - сотрудников компаний из пострадавших от COVID-19 отраслей.

Одобрение по кредитам на выплату зарплаты получили более 5 тыс. предприятий. Объем одобренных заявок составил 28 млрд рублей.

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Заемные средства юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям из отраслей, утвержденных правительством РФ, предоставляются на выплату зарплаты в рамках действующей государственной программы на срок до 12 месяцев, со ставкой 0% на первые полгода и 3,5% - на оставшийся период. Для подачи заявки наличие зарплатного проекта и залогового обеспечения не требуется.

По данным Минэкономразвития на 19 мая, в рамках программы выдачи беспроцентных кредитов на поддержку занятости банки одобрили 27 тыс. кредитов, при этом физически было выдано 15 тыс. кредитов на сумму 36 млрд рублей.

С 1 июня ВТБ будет также предоставлять финансирование по новой программе поддержки занятости со ставкой 2% годовых. Заемные средства будут выдаваться представителям пострадавших отраслей на цели возобновления деятельности.

До 1 декабря 2020 года будет предоставлена отсрочка платежей по данному кредиту, а при сохранении штата сотрудников более чем на 80%, государством будет погашено от 50% до 100% задолженности клиента. По данной программе, так же как и по программе льготного кредитования на выплату зарплаты, прогнозируется значительный объем обращений и кредитования.

ВТБ

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