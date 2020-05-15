Минфин отказался считать телеком пострадавшим от пандемии

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Минфин РФ против включения связи в перечень отраслей, наиболее пострадавших от распространения коронавируса. Об этом сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ответом министерства на соответствующее предложение Минкомсвязи.

Минфин считает, что компании в сфере связи вынужденно не приостанавливали свою работу. Следовательно, они не подпадают под критерий "приостановка деятельности в связи с введением карантинных мероприятий", который является ключевым для отнесения к перечню пострадавших отраслей.

Более того, как считает Минфин, в настоящее время наблюдается значительный рост спроса на услуги связи как со стороны населения, так и со стороны бизнеса. В частности, операторы еще в конце марта начали фиксировать значительный прирост трафика и снижение оттока фиксированных абонентов (даже услуги фиксированной телефонной связи, которые теряли около 10% выручки ежегодно, на фоне карантина замедлили темпы снижения).

В связи с этим Минфин счел включение связи в перечень отраслей, наиболее пострадавших от коронавируса, излишним.

В апреле замглавы Минкомсвязи Максим Паршин сообщал, что ведомство направило в министерство экономического развития, которое является интегратором и агрегатором всех мер поддержки по всем отраслям, предложения по поддержке телеком-отрасли. Он также говорил, что в рамках нацпрограммы "Цифровая экономика" Минкомсвязи "донадстроит" меры поддержки для IT-отрасли по различным направлениям (льготное кредитование, поддержка спроса на IT-решения и т.д.).

Сами связисты при этом не считают себя "бенефициарами пандемии", поскольку увеличение объемов трафика требует от них существенных инвестиций на поддержание качества услуг. Кроме того, многие операторы пошли на обнуление ряда сервисов и предоставили абонентам возможность отсрочки платежей. Как ожидается, эффект будет виден во II квартале: VEON (владеет "Вымпелкомом") уже заявил, что в апреле снижение органической выручки составило 7-9%, падение EBITDA - около 15%.