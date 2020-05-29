Руководство Lufthansa не исключило возможность банкротства компании

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Немецкий авиаконцерн Deutsche Lufthansa AG в споре с государством об условиях выплаты многомиллиардного пакета помощи впервые заявил, что рассматривает возможность своего банкротства.

Как сообщили в интервью журналу Focus представители наблюдательного совета Lufthansa, так называемая процедура самоуправления, которая подразумевает сохранение для должника возможности распоряжаться своим имуществом и продолжать работу, имеет явные преимущества над госпомощью.

Такой вариант банкротства, к примеру, позволит Lufthansa приостановить возврат денег за билеты на общую сумму 1,8 млрд евро, а также упростит увольнение персонала и закрытие нерентабельных дочерних компаний. В итоге лишиться работы могут гораздо больше чем 10 тыс. человек, о которых говорилось прежде.

"Отказ от пакета помощи - это сигнал федеральному правительству еще раз провести переговоры с Брюсселем", - приводит Focus слова одного из членов наблюдательного совета Lufthansa.

Компания, по собственным оценкам, сейчас несет убытки в размере 1 млн евро в час на фоне приостановки полетов подавляющей части ее самолетов. Это означает, что резервы в объеме около 4 млрд евро будут израсходованы осенью. Поэтому процедура самоуправления станет возможной не ранее 2021 года.

Наблюдательный совет Lufthansa в среду не стал утверждать пакет финансовой помощи объемом 9 млрд евро, предложенный правительством Германии, после того как Европейская комиссия попыталась заставить авиаперевозчика отказаться от ключевых слотов в аэропортах Франкфурта и Мюнхена.

Требования органа ЕС по вопросам конкуренции, по мнению наблюдательного совета, "приведут к ослаблению узловых функций домашних аэропортов Lufthansa", и вытекающие из этого экономическими последствия для компании необходимо "тщательно проанализировать".

Акции Lufthansa дешевеют на 6% в ходе торгов в пятницу. С начала 2020 года их стоимость упала примерно на 44%.