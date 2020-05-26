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"Победа" до сентября не будет платить структуре Сбербанка за лизинг 10 Boeing-737

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Авиакомпания "Победа" с марта по август 2020 года не будет платить структуре Сбербанка SB Leasing Ireland Limited за лизинг десяти Boeing-737-800, следует из сообщения по итогам совета директоров "Аэрофлота".

Согласно сообщению, совет одобрил сделку новации, по которой у "Победы" прекращается "обязательства арендатора по уплате в пользу арендодателя арендной платы в отношении воздушных судов в период с марта 2020 года по август 2020 года".

Сбербанк Победа

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