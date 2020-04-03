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"Победа" сообщила о мошенниках, обещающих вернуть деньги за билеты

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Авиакомпания "Победа" сообщила о мошенниках, запрашивающих у пассажиров данные банковских карт якобы для возврата денег.

"Мы просим вас быть очень внимательными и не поддаваться на уловки мошенников. Авиакомпания "Победа" не запрашивает у клиентов данные банковских карт. Возврат средств по отмененным рейсам производится автоматически на счет в личном кабинете на pobeda.aero", - говорится в клиентской рассылке.

Как сообщалось, "Победа" приостановила все рейсы с 1 апреля по 31 мая. Решение принято после выхода постановления правительства РФ, рекомендовавшего гражданам ограничить поездки, в том числе в целях туризма и отдыха. Пассажирам отмененных рейсов с датами вылета в период с 1 апреля по 31 мая "Победа" обещает вернуть деньги на счет в личном кабинете. Эти средства они смогут в течение года потратить на любые рейсы компании, которые возобновятся после снятия ограничений.

"Средства в личном кабинете можно потратить до 1 июня 2021 года на любой рейс "Победы". Если до 1 июня 2021 года средства не будут израсходованы, они автоматически вернутся на банковский счёт клиента. Если у клиента нет личного кабинета, мы сами его создадим и пришлём ссылку на почту, указанную в бронировании", - говорится в пятничной рассылке.

Победа

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