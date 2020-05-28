Отправители усмотрели в новом порядке ж/д пропуска грузов преференции для крупных угольщиков

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Новая методика пропуска грузов, утвержденная на днях правительством РФ, выгодна крупным угольным холдингам, имеющим собственные порты на западе и ведущим большие поставки на внутренний рынок, считают собеседники "Коммерсанта" в отрасли.

"Что касается некрупных угольных компаний Кузбасса, то пакеты в западных портах у них не появились, не открыты ни Украина, ни порты Балтии. Есть слабая надежда, что Минэнерго будет обращать внимание на то, есть ли у компании возможность везти на запад", - сказал один из них.

В противном случае, по мнению собеседника газеты, большие угольные группы будут навязывать независимым угольным разрезам свою сбытовую политику или принуждать к вхождению в холдинги. Передача квот компаниям, не входящим в группу, методикой запрещена, но ничто не мешает поглощать независимых или устанавливать отношения управления в обмен на пользование квотами на своих условиях, отметил он.

Не сняты и другие вопросы рынка, добавляет издание. "Уголь по приоритету попадает в "пятую" категорию (по очередности пропуска - ИФ), а железная руда - в последнюю, "шестую". То есть приоритет угля по-прежнему выше, чем у руды", - констатирует источник "Коммерсанта" среди металлургов.

Другой собеседник газеты среди грузоотправителей соглашается, что одной из основных проблем документа остается неопределенность понятия "иные перевозки грузов" ("шестой" категории). Что касается угольной части, по словам источника издания, все было в порядке, пока она была внутриотраслевым техническим документом. Но, будучи закреплена в нормативном акте без окончания срока действия, она вводит не вполне справедливый порядок.

С одной стороны, среди всего экспортного объема выделяется кузнецкий уголь, а с другой, хотя квота может меняться, зависимость поставок в одном направлении от других закреплена формулой и не изменится даже при расширении мощностей "восточного полигона" или других крупных переменах.

В то же время, отмечает "Коммерсантъ", из финальной редакции ушло одно из наиболее дискуссионных положений - о том, что грузы, не попавшие в лимит, могут быть направлены другими маршрутами с оплатой исходя из фактического расстояния перевозки. Участники рынка и Федеральная антимонопольная служба РФ ранее выступали против этого принципа.

По их мнению, это сильно удорожает перевозки, а устав железнодорожного транспорта требует оплачивать перевозку по кратчайшему расстоянию, в том числе в случае увеличения расстояния, на которое перевозятся грузы, по причинам, зависящим от владельца инфраструктуры и перевозчика. Источник газеты среди грузоотправителей приветствует отказ от оплаты по фактическому расстоянию: "Хотя бы этот ящик Пандоры остался закрытым", - сказал он.

Изменения в правила недискриминационного доступа к инфраструктуре железнодорожного транспорта, содержащие методику распределения ограниченных мощностей Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей между разными группами грузов и отдельно угольной квоты Кузбасса между компаниями региона, утвержден правительственным постановлением от 22 мая, напоминает "Коммерсантъ".

Порядок пропуска грузов

Документ вводит на "восточном полигоне" определенный порядок пропуска грузов: первыми едут грузы для ликвидации ЧС, потом осуществляются перевозки на основании отдельных решений президента, затем - перевозки грузов, чье производство или транспортировка субсидируется согласно актам правительства.

Далее единой категорией идут "перевозки грузов, требующих высокой скорости и надежности доставки", внутрироссийские перевозки, экспортные перевозки несырьевых грузов, сырьевых в специализированных вагонах, зерна и продовольствия. Предпоследним идет экспорт сырья в универсальном подвижном составе (угольный экспорт), а далее - все остальные грузы.

Угольные грузы Кузбасса (в 2020 г. по соглашению с ОАО "Российские железные дороги" на восток должно быть пропущено 53 млн тонн угля на экспорт и 3,55 млн тонн во внутрироссийском сообщении, напоминает газета) едут следующим порядком. Половина квоты распределяется между компаниями обычным образом с поправкой на пропускную способность портов, а вторая - делится пропорционально перевозкам на экспорт в менее популярных северном, северо-западном и южном направлениях или внутрироссийским поставкам в предыдущие периоды.